Kremlinul susţine că, "mai devreme sau mai târziu", Ucraina va trebui să negocieze

1 minut de citit Publicat la 16:19 13 Noi 2025 Modificat la 16:24 13 Noi 2025

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse şi Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Sursa foto: Hepta

Kremlinul a declarat joi că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia "mai devreme sau mai târziu" şi a apreciat că poziţiile de negocierile ale Kievului se vor înrăutăţi cu fiecare zi ce trece, informează Reuters, potrivit Agerpres. Anunţul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, şi vine la o zi după ce s-a aflat că ministrul adjunct de externe ucrainean, Serhii Kyslytsya, a afirmat că s-a decis suspendarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Moscova, ale cărei forţe încearcă să preia controlul asupra oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei, i-a acuzat pe oficialii ucraineni că refuză să se angajeze în negocieri pentru pace.

La rândul său, Kievul spune că termenii Moscovei pentru a pune capăt războiului sunt inacceptabili şi echivalează cu a-i cere să se predea.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susţinut joi în faţa jurnaliştilor că Rusia rămâne deschisă unei reglementări politice şi diplomatice şi că doreşte pace.

Însă, în absenţa unei astfel de oportunităţi, Rusia va continua să lupte pentru a-şi apăra propria securitate în beneficiul generaţiilor viitoare, a adăugat Dmitri Peskov.

"Partea ucraineană ar trebui să ştie că mai devreme sau mai târziu va trebui să negocieze, însă, de pe o poziţie mult mai proastă. Poziţia regimului de la Kiev se înrăutăţeşte pe zi ce trece", a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.