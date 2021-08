Kristina Țimanuskaia, o sportivă trimisă de Belarus la Jocurile Olimpice, refuză să se întoarcă în țară. Ea urma să ceară azil în UE

Kristina Țimanuskaia a înregistrat un apel către Comitetul Internațional Olimpic (CIO) în care spune: "Solicit ajutorul CIO. Am fost supusă presiunilor și încearcă să mă scoată din țară fără consimțământul meu, motiv pentru care solicit intervenția Comitetului", a relatat jurnalistul Tadeuzs Giczan pe contul său de Twitter.

El a mai scris că, potrivit companiei Turkish Airlines, Țimanuskaia nu a făcut check-in pentru zborul său.

According to Turkish Airlines, Kristina Tsimanouskaya hasn’t checked in for her flight. Reuters also publishes first pictures from the airport. It is still unclear what exactly is going on. pic.twitter.com/Pg4ld1xXve

Într-o declarație pentru Reuters, Țimanuskaia a spus că responsabilii echipei din Belarus i-au bătut la ușă, duminică, și i-au spus să își facă bagajele.

"Nu mă întorc în Belarus", a spus ea agenției de știri.

Într-o postare pe Instagram, ea a susținut anterior că a fost pusă, din scurt, în situația de a participa la cursa de 400 de metri de joi, după ce s-a constatat că unii membrii ai echipei din Belarus nu îndeplinesc condițiile necesare.

Sportiva a arătat că, în cele din urmă, a fost retrasă din competiții pentru că s-a plâns de neglijența antrenorilor.

La rândul său, echipa olimpică din Belarus a anunțat că Țimanuskaia a fost retrasă din cauza stării sale "emoționale și psihologice" și nu va concura nici în proba de 200 de metri, nici în cea de 400 de metri.

Duminică după-amiază (după fusul orar al României), sportiva din Belarus se afla la aeroportul Haneda, supravegheată de poliția niponă.

Potrivit jurnalistului belarus Tadeusz Giczan, Țimanuskaia intenționează să ceară azil în Austria.

"Sunt cu poliția. Ei hotărăsc ce se poate face", a spus atleta, conform jurnalistului belarus.

❗️On Friday after she criticised Belarus national team’s management the regime media started a “you are a disgrace to your nation” campaign against her. She said she’s now afraid to return to Belarus but the officials took her to the Tokyo airport by force. Her flight is in 3 hrs https://t.co/i3jY81UCGx