Kyiv Independent: Prima vizită la Kiev a emisarilor lui Trump, amânată, după un moment de „panică” al lui Steve Witkoff. Ce l-a speriat

Emisarii speciali ai președintelui SUA, Donald Trump, Jared Kushner (s) și Steve Witkoff (d). Foto: Getty Images

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii speciali ai președintelui SUA Donald Trump, au intenționat să facă o deplasare la Moscova și Kiev pe 5–6 septembrie, dar, la un moment dat Witkoff „s-a panicat”, ceea ce i-a făcut pe oficialii administrației americane să caute planuri alternative, informează Kyiv Independent.

„Rușii nu vor să vină aici la Kiev, iar Witkoff este întotdeauna sensibil la sentimentele rusești”, a spus o sursă citată de publicația ucraineană. „(Rușii) le-au spus celor doi că este periculos”.

Dezvăluirea vine la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski declara public că Witkoff și Kushner confirmaseră că ar putea vizita Ucraina.

Kievul a fost ținta unui val de atacuri continue cu drone și rachete lansate de Rusia, care au durat opt zile consecutiv, până pe 3 septembrie, cu doar câteva zile înainte de vizita planificată a emisarilor lui Trump.

Statele Unite ceruseră anterior Ucrainei să nu lovească Moscova în timpul vizitei directorului CIA, John Ratcliffe, în Rusia pe 25 august. Rămâne neclar dacă administrația Trump ar face o solicitare similară în timp ce trimișii săi sunt la Kiev.

Prezența lui Witkoff și Kushner la Kiev ar marca prima vizită în Ucraina a celor doi trimiși americani, care au făcut până acum mai multe vizite la Moscova, unde s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

Washingtonul nu a comentat despre planurile ori intențiile lui Steve Witkoff și Jared Kushner de a face o vizită în Ucraina.