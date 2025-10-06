Lansarea rapidă a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, cerută de 55 de eurodeputaţi

1 minut de citit Publicat la 17:38 06 Oct 2025 Modificat la 17:43 06 Oct 2025

55 de eurodeputaţi cer lansarea rapidă a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE Foto: Hepta-DPA Images / Kay Nietfeld

Un număr de 55 de membri ai Parlamentului European din 19 țări au transmis o scrisoare președintelui Consiliului European, Antonio Costa, prin care îi solicită să lanseze negocieri rapide pentru aderarea Republicii Moldova la UE.

Anunţul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care a subliniat că prin apelul celor 55 de eurodeputaţi instituţiile UE ar da un semnal de sprijin puternic pentru Republica Moldova.

„Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și cere ca opțiunea cetățenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie utilizată și respectată”, a scris Negrescu pe Facebook.

Europarlamentarii au scris că recentele alegeri libere și corecte din Republica Moldova au confirmat dorința clară a poporului de a se integra în UE, în ciuda „presiunilor externe și a campaniilor de dezinformare”.

Eurodeputaţii îi cer lui Antonio Costa să includă fără întârziere negocierile UE cu Republica Moldova pe agenda Consiliului.

„Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a-și demonstra sprijinul pentru democrație, reziliență și ambițiile europene ale cetățenilor Republicii Moldova”, au scris cei 55 de europarlamentari .

Alegeri în Republica Moldova, câştigate de PAS, pe fondul îngrijorărilor cu privire la interferenţa rusă

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pro-european din Republica Moldova, susținut de președinta Maia Sandu, a câștigat recent alegerile parlamentare din pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la o posibilă interferență a Rusiei.

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a aprobat duminică, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare desfășurate la 28 septembrie 2025.

PAS a obținut puțin peste 50% din voturi, reafirmând sprijinul public pentru eforturile Maiei Sandu de integrare europeană.

Blocul Patriotic, de opoziție, condus de fostul președinte pro-rus Igor Dodon, s-a clasat pe locul al doilea cu 24,19% din voturi.

Procesul de aderare la UE împarte legislația UE în șase „grupuri de negociere” tematice, fiecare grupând capitole conexe la care țările candidate trebuie să se alinieze.

Ucraina a lansat oficial discuțiile de aderare cu UE în iunie 2024, dar niciunul dintre cele șase grupuri nu a fost încă deschis. Ungaria, sub conducerea prim-ministrului Viktor Orban, s-a opus în mod constant aderării Ucrainei și a blocat deciziile aferente. Mai mult, Viktor Orban a avut declaraţii despre „divizarea” Ucrainei în trei.