„Linia frontului e peste tot”. Noua șefă a spionajului britanic transmite un avertisment fără precedent, în primul ei discurs public

FOTO: X

Blaise Metreweli, șefa serviciului britanic de informații externe MI6, le va transmite luni britanicilor, în primul ei discurs public, că „linia frontului este peste tot”, în contextul creșterii amenințării din partea Rusiei, scrie CNN.

Blaise Metreweli a devenit, în această toamnă, prima femeie care conduce Serviciul de Informații Secrete în cei 116 ani de existență ai instituției. Cunoscută, în mod obișnuit, drept „C”, șefa este singurul membru al organizației, al cărui nume este făcut public.

Într-un discurs susținut la sediul MI6 din Londra, Metreweli urmează să evidențieze tabloul complex al amenințărilor cu care se confruntă Regatul Unit, inclusiv perturbări tehnologice, manipulare informațională și terorism. Șefa MI6 va aborda și amenințarea acută reprezentată de o Rusie „agresivă, expansionistă și revizionistă”, alături de alți actori ostili.

„Exportul de haos este o caracteristică, nu o eroare, a abordării ruse în relațiile internaționale; și trebuie să fim pregătiți ca acest lucru să continue până când Vladimir Putin va fi forțat să-și schimbe planul”, potrivit discrusului. Experții în securitate afirmă că Rusia poartă un război hibrid împotriva aliaților occidentali ai Ucrainei, după invazia lansată în Ucraina.

În alte părți ale Europei, drone observate în apropierea aeroporturilor au dus la oprirea zborurilor, spațiul aerian NATO a fost încălcat în Polonia și România, iar cabluri submarine din Marea Baltică au fost afectate. Rusia nu și-a asumat responsabilitatea pentru nicio implicare în aceste incidente.

Metreweli urmează, de asemenea, să sublinieze importanța controlului tehnologic, fie că este vorba despre activitatea din laboratoare, din teren sau despre tehnicile specifice MI6. Șefa serviciului a condus anterior echipele de tehnologie și inovare ale agenției, o funcție făcută celebră drept „Q” în filmele James Bond. „Trebuie să fim la fel de pregătiți cu linii de cod pe cât suntem cu sursele umane, la fel de fluenți în (limbajul de programare) Python pe cât suntem în mai multe limbi”, este de așteptat să spună ea.

Șefa spionajului va încheia discursul subliniind puterea acțiunii umane în abordarea amenințărilor la adresa securității Regatului Unit.

„Provocarea definitorie a secolului XXI nu este pur și simplu cine mânuiește cele mai puternice tehnologii, ci cine le ghidează cu cea mai mare înțelepciune. Securitatea noastră, prosperitatea noastră și umanitatea noastră depind de asta”, va spune Metreweli. „Nu ceea ce putem face ne definește, ci ceea ce alegem să facem. Acea alegere, acțiunea umană, a modelat lumea noastră înainte și o va modela din nou”, va declara ea.

Discursul șefei MI6 vine la doar o săptămână după o intervenție a ministrului britanic de Externe, Yvette Cooper, în care aceasta a evidențiat amenințarea războiului informațional. Guvernul a sancționat numeroase organizații și persoane responsabile de „livrarea războiului informațional al Rusiei”, a spus Cooper, precum și două companii cu sediul în China pentru „activitățile lor cibernetice vaste și nediscriminatorii împotriva Regatului Unit și a aliaților săi”.

În acest an, MI6 a lansat un portal online menit să folosească dark web-ul pentru a atrage potențiali spioni să trimită infromații secrete, vizând în special Rusia. Portalul, numit Silent Courier, permite acces anonim la o platformă securizată de mesagerie MI6, unde utilizatorii pot transmite informații către serviciile britanice de informații de oriunde din lume. Lansarea a avut loc după ce fostul șef al spionajului, Richard Moore, a făcut apel la cetățenii ruși să spioneze pentru Regatul Unit, într-un rar discurs public susținut la Praga, în iulie 2023.