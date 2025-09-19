De la James Bond la dark web. Cum vrea MI6 să atragă spioni ruși printr-un portal secret pe internetul ascuns

Vineri, MI6 a publicat o serie de videoclipuri pentru a promova platforma și a explica modul în care funcționează. sursa foto: Getty

MI6 a lansat un portal pe dark web, Silent Courier, pentru a recruta spioni și a colecta informații în siguranță. Platforma se adresează potențialilor informatori din întreaga lume, inclusiv din Rusia, scrie Euronews.

Serviciul britanic de informații externe a creat această nouă platformă de mesagerie pentru a facilita schimbul de informații cu persoane care doresc să furnizeze date confidențiale și pentru a recruta agenți străini.

„Pe măsură ce lumea se schimbă și amenințările cu care ne confruntăm se înmulțesc, trebuie să ne asigurăm că Regatul Unit este întotdeauna cu un pas înaintea adversarilor noștri”, a declarat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, înainte de lansarea portalului Silent Courier.

„Agențiile noastre de informații de clasă mondială sunt în prima linie a acestei provocări, lucrând din umbră pentru a menține britanicii în siguranță”, a adăugat ea. „Acum le consolidăm eforturile cu tehnologie de ultimă generație, astfel încât MI6 să poată recruta noi spioni pentru Regatul Unit – în Rusia și în întreaga lume”.

Vineri, MI6 a publicat o serie de videoclipuri pentru a promova platforma și a explica modul în care funcționează. Într-unul dintre clipuri, un narator spune: „De peste o sută de ani, fundamentul activității MI6 a fost munca față în față. Acum putem realiza aceste conexiuni și mai sigur online, folosind portalul nostru actualizat de pe dark web, Silent Courier”.

„Dacă aveți acces la informații sensibile legate de instabilitatea globală sau de activități de informații ostile, puteți acum să contactați MI6 și să partajați aceste date în siguranță prin Silent Courier”, explică vocea din videoclip.

Într-un alt material video, MI6 îi instruiește pe cei care doresc să intre în contact cu agenția să folosească un dispozitiv „curat”, nu telefonul sau computerul personal și nici aparate care aparțin familiei sau prietenilor.

Agenția de informații britanică le recomandă, de asemenea, potențialilor informatori din „țările cu risc ridicat” să utilizeze un VPN, pe lângă procedura de bază, care presupune folosirea browserului Tor – gratuit și open-source, conceput pentru navigare privată și anonimă.

Actualul șef al MI6, Richard Moore, care conduce agenția de aproape cinci ani, a confirmat lansarea Silent Courier într-un discurs susținut la Istanbul vineri: „Celor bărbați și femei din Rusia care au adevăruri de împărtășit și curajul de a le împărtăși, le lansez invitația de a contacta MI6”.

Moore va fi înlocuit în octombrie de Blaise Metreweli, care va deveni prima femeie aflată la conducerea serviciului.

Această campanie de recrutare a agenților străini seamănă cu inițiativa lansată în 2023 de CIA, prin care Washingtonul a vizat potențiali informatori ruși printr-o serie de videoclipuri difuzate pe rețelele de socializare.