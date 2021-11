Turcii au ieșit în stradă după ce declarațiile președintelui Erdogan au dus la prăbușirea lirei. Analiștii anticipează o inflație de 30%

Astfel, lira turcească a coborât la valoarea de 13,15 unități pentru un dolar, doborând minimul istoric consemnat marți, de 13,45 lire pentru un dolar.

Moneda turcească a atins valori minime istorice în 11 ședințe consecutive de tranzacționare iar pierderile cumulate de la începutul anului şi până în prezent au ajuns la 43%.

Doar în ultima săptămână lira a pierdut 24% din valoare la paritatea cu dolarul american.

Căderea de marți a venit după ce președintele Erdogan a salutat recentele decizii ale Băncii Centrale, de reducere a dobânzii de bază.

Deși Erdogan laudă politica monetară a Băncii Turciei şi promite că va câștiga "războiul economic de independență", majoritatea analiștilor cred că este nevoie de măsuri pentru a inversa actuala tendință de depreciere a lirei.

Însă nu există, momentan, semnale referitoare la o intervenție pentru a pune capăt prăbușirii. Banca centrală a anunțat marți că ar putea face acest lucru doar anumite condiții de "volatilitate extremă".

Volatilitate înseamnă oscilația valorii unui activ.

"La cursul de schimb de astăzi, inflația oficială ar putea depăși 30% în următoarele luni. Având în vedere cât este în prezent dobânda la depozite, asta înseamnă o dobândă reală de minus 15%. Dacă nu se vor lua urgent măsuri, sistemul financiar nu va putea face față acestei situații", a apreciat Hakan Kara, fost economist-șef al Băncii centrale a Turciei.

În ultimii ani, președintele turc a făcut presiuni insistente asupra băncii centrale să urmeze un ciclu agresiv de relaxare a politicii monetare.

În opinia lui Erdogan, o astfel de strategia va stimula exporturile, investițiile şi locurile de muncă. Însă efectul vizibil în prezent este că inflația se apropie de 20% iar deprecierea lirei se accelerează, ceea ce afectează economiile turcilor.

Începând din luna septembrie şi până în prezent, Banca Centrală a Turciei a redus dobânda de bază cu un total de 400 puncte de bază, ceea ce face ca dobânzile reale să fie în teritoriul negativ.

Mișcarea este decorelată de a majorității băncilor centrale, care au majorat sau se pregătesc să majoreze dobânda, în contextul creșterii inflației.

Mulți economiști au calificat drept "imprudente" reducerile de dobândă în timp ce opoziția turcă a cerut organizarea de alegeri anticipate.

La Istanbul și la Ankara au avut loc, marți, proteste antiguvernamentale, pe fondul devalorizării lirei. Oamenii cer demisia guvernului.

Surse locale precizează că transportul în comun a fost afectat.

La Ankara au avut loc demonstrații în districtul Cankaya.

Sute de studenți de la Universitatea Tehnică din capitala turcă au mărșăluit în fața campusului, cerând demisia guvernului.

La Istanbul, protestatarii au ieșit în stradă în zonele Kurtulus și Kadıkoy, inclusiv lângă Piaţa Taksim.

Autoritățile desfășurat trupe de securitate.

În afară de Istanbul și Ankara, au fost raportate proteste în nord-vestul Turciei, la Eskişehir.

People in Ankara took to the streets in call for government’s resignation after Turkish lira crashed to historic low. pic.twitter.com/pAl5FEt5cd