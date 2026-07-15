Lituania avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra infrastructurii critice. Nu se știe ce țară este vizată de Moscova

1 minut de citit Publicat la 12:18 15 Iul 2026 Modificat la 12:18 15 Iul 2026

Federația Rusă a negat în mod repetat acuzațiile că plănuiește atacuri împotriva statelor NATO. Foto: Getty Images

Lituania are informații că Rusia plănuiește mai multe atacuri asupra infrastructurii critice. Astfel, autoritățile de la Vilnius vor întări „preventiv” măsurile de securitate din jurul obiectivelor energetice și de transport, a anunțat președintele lituanian Gitanas Nauseda într-un interviu publicat miercuri, relatează Reuters.

Nauseda a spus că deocamdată nu are informații cu privire la data sau locul atacurilor plănuite de Moscova și nici dacă Lituania este țara vizată de Rusia.

„Avem astfel de semnale, pe care le primim de la serviciile noastre de informații. Nu au identificat clar un loc sau o dată anume...deoarece oponentul nu a finalizat planificarea (atacurilor n.red), știm doar că aceste planuri există și care este obiectivul lor”, a spus președintele Lituaniei într-un interviu acordat agenției de presă BNS.

Gitanas Nauseda a spus că atacurile plănuite de Moscova ar viza infrastructura critică.

„Ar putea fi vorba despre diverse mijloace menite să provoace daune fizice infrastructurii critice (...) Orice acțiune care ar opri funcționarea acestor obiective”, a adăugat președintele.

Lituania, un stat membru NATO care are granițe terestre cu enclava rusească Kaliningrad și cu aliatul Moscovei, Belarus, și-a triplat cheltuielile pentru apărare de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Declarațiile președintelui lituanian vin după ce țara vecină, Polonia, a anunțat la începutul acestei luni că serviciile de informații din țările din Occident sunt îngrijorate de riscul unor atacuri rusești împotriva teritoriului său și a statelor baltice.

„Indiferent ce o să fie, mesajul pentru Vladimir Putin este acesta: știm ce ai de gând să faci. Nu face asta”, a spus ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski.

De asemenea, pe lângă Polonia, Kremlinul ar putea testa în curând coeziunea și unitatea NATO și pregătește posibile „provocări” inclusiv în țările baltice. „Avem indicii conform cărora Rusia pregătește provocări militare împotriva țărilor baltice sau Poloniei”, au avertizat și serviciile secrete letone.

Rusia pregătește o „provocare” armată pe teritoriul Poloniei pentru a testa reacția NATO, au avertizat recent și Statele Unite. Scopul provocării ruse ar fi escaladarea tensiunilor și determinarea aliaților occidentali să suspende ajutorul acordat Ucrainei. Atacul ar putea fi lansat în doar câteva luni.

Federația Rusă a negat în mod repetat acuzațiile că plănuiește sau chiar derulează operațiuni de sabotaj și alte atacuri împotriva altor țări decât Ucraina. Moscova susține că astfel de informații fac parte dintr-o „campanie de propagandă anti-rusă”.