Lituania vrea să elimine din Constituție interdicția privind armele nucleare

1 minut de citit Publicat la 13:37 02 Iul 2026 Modificat la 13:37 02 Iul 2026

Anunțul președintelui lituanian vine și în contextul în care există temeri că Kremlinul ar putea testa în curând coeziunea și unitatea NATO. Foto: Getty Images

Lituania se pregătește să modifice Constituția pentru a elimina interdicția privind armele nucleare. Președintele Gitanas Nauseda a anunțat joi că partidele parlamentare au ajuns la un acord pentru eliminarea unei prevederi constituționale care interzice amplasarea de arme nucleare pe teritoriul lituanian, relatează Reuters.

„Situația geopolitică se înrăutățește. Constituția noastră a fost scrisă când contextul geopolitc era total diferit”, a spus Președintele Lituaniei.

Nauseda a adăugat că nu există planuri imediate pentru a stoca arme nucleare în Lituania, dar eliminarea interdicției constituționale ar asigura că țara nu este limitată din acest punct de vedere dacă contextul de securitate se schimbă în viitor.

Politico a relatat la începutul lunii iunie că Lituania s-ar afla în discuții cu Statele Unite pentru a găzdui arme nucleare pe teritoriul său. „Discuțiile sunt în desfășurare”, a confirmat ulterior ministrul Apărării de la Vilnius.

Și Financial Times a relatat că oficialii SUA sunt în discuții pentru a amplasa arme nucleare în țări aflate pe flancul estic al NATO. Americanii au în prezent arme nucleare în Germania, Belgia, Italia, Turcia, Olanda și Marea Britanie.

Anunțul președintelui lituanian vine și în contextul în care există temeri că Kremlinul ar putea testa în curând coeziunea și unitatea NATO. Moscova ar pregăti posibile „provocări” în țările baltice sau Polonia. O sursă politică din cadrul NATO a confirmat pentru The Guardian că „există informații” conform cărora Vladimir Putin „plănuiește ceva împotriva țărilor baltice”.

De altfel, Șeful Armatei Letoniei, generalul Kaspars Pudāns, a avertizat că Rusia a câștigat un avantaj în războiul dronelor față de țările NATO și ar putea putea încerca să exploateze o „fereastră de oportunitate” până la sfârșitul anului 2028 pentru a invada statele baltice.

Pe 19 mai, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat Letonia că pregătește baze pentru drone ucrainene și a amenințat cu „represalii”. „Coordonatele centrelor de decizie de pe teritoriul Letoniei sunt bine cunoscute”, a declarat SVR, subliniind că apartenența la NATO nu va salva țara.

Câteva zile mai târziu, la data de 25 mai, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat o lege care îi autorizează desfășurarea armatei pentru a „proteja” compatrioții din străinătate.