Localizarea copiilor ucraineni răpiţi de Rusia, posibilă datorită unor imagini prin satelit. Greşeala făcută de ruşi

1 minut de citit Publicat la 16:29 25 Noi 2025 Modificat la 16:57 25 Noi 2025

Soarta acestor copii trebuie să fie o prioritate absolută în negocierile actuale, a spus Nathaniel Raymond. Sursa foto: Getty Images

Un laborator al Universităţii Yale documentează din 2022, datorită imaginilor prin satelit, locurile unde se află copii ucraineni strămutaţi în Rusia, dezvăluind 210 de tabere de reeducare şi militare unde sunt trimişi, a explicat directorul său pentru AFP, conform Agerpres. Totul a fost posibil dintr-o greşeală făcută de ruşi: au uitat să dezactiveze serviciile de localizare de pe telefoane când şi-au făcut selfie-uri alături de unii dintre copii ucraineni răpiţi.

La cererea Departamentului de Stat american din acest an, Humanitarian Research Lab (HRL) este însărcinat să estimeze numărul de copii strămutaţi de autorităţile ruse şi amploarea fenomenului, a precizat directorul său, Nathaniel Raymond, aflat în deplasare la Stockholm pentru un seminar organizat luni în Parlamentul suedez şi consacrat acestei probleme.

Pentru început, Nathaniel Raymond estimează sarcina aproape imposibilă.

"Cum să găseşti nişte copii ascunşi şi protejaţi de serviciile de securitate ruse? Într-o afacere de răpire, unde nu dispunem decât de internet şi de imagini prin satelit?", se întreabă el.

Soluţia apare datorită unei erori comise de ruşi: selfie-uri ale unor responsabili locali ruşi în compania unor copii ucraineni.

"Responsabilii locali, căutând să fie bine văzuţi de Kremlin, îşi făceau fotografii alături de copii în autobuze", spune Nathaniel Raymond.

"Lucrul cel mai «caraghios» în această poveste este acela că ei au uitat să dezactiveze serviciile de localizare de pe telefoanele lor", relatează el.

"Prin urmare, am putut extrage latitudinea şi longitudinea poziţiei acestor responsabili, apoi am văzut pe fotografii că putem identifica aparatele, inclusiv ale lor Apple Watch. Am început să «săpăm»", continuă Nathaniel Raymond.

Informaţiile le sunt împărtăşite autorităţilor ucrainene.

De atunci, analizând alte date accesibile, în special fotografiile oficiale publicate de autorităţile ruse, HRL a reuşit să pună în evidenţă 210 de tabere de reeducare şi militare pe întreg teritoriul Rusiei, unde se află în parte dintre copiii ucraineni. Laboratorul estimează numărul lor total la 36.000.

După mandatul de arestare emis contra lui Vladimir Putin de Curtea Penală Internaţională (CPI) în 2023, autorităţile ruse au încetat publicarea acestui tip de informaţii online: "Ei încearcă să cureţe scena crimei, să îi mute pe copii".

Soarta acestor copii trebuie să fie o prioritate absolută în negocierile actuale, pledează Nathaniel Raymond. Săptămâna trecută Ucraina și-a dat acordul pentru planul de pace cu Rusia, mediat de Administrația Trump.

Ca urmare a reducerilor de finanţare de către Administraţia Trump, HRL riscă să pună lacătul pe uşă până la sfârşitul anului şi a transmis datele sale către Europol.