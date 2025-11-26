Lovitură de stat într-o țară africană. Criză politică majoră a fost declanșată înaintea rezultatelor alegerilor prezidențiale

<1 minut de citit Publicat la 19:57 26 Noi 2025 Modificat la 20:03 26 Noi 2025

Ofițeri ai armatei din Guineea-Bissau, care au anunțat că au preluat puterea. Sursa foto: Profimedia Images

Un grup de ofițeri ai armatei a anunțat miercuri, cu o zi înainte de anunțarea rezultatelor alegerilor prezidențiale extrem de disputate, că a preluat puterea în Guineea-Bissau, după ce zgomote de arme de foc au fost auzite în mai multe locuri din capitala Bissau, informează Radio France Internationale, potrivit The Guardian.

Ofițerii au anunțat că au constituit "Înaltul Comandament Militar pentru Restabilirea Ordinii" și că vor conduce statul vest-african.

Puciul a venit cu o zi înainte de anunțul comisiei electorale privind rezultatele provizorii ale alegerilor prezidențiale în care principalii candidați sunt președintele în funcție Umaro Sissoco Embalo și Fernando Dias. Ambii și-au proclamat victoria după primul tur care a avut loc duminică.

Împușcăturile au fost auzite aproape de sediul comisiei electorale, de palatul prezidențial și de ministerul de interne. Tirul de arme de foc a încetat după aproximativ o oră.

Guineea-Bissau a devenit independetă de Portugalia în 1974, iar de atunci a trecut prin 11 lovituri de stat sau tentative de puci.

În martie 2009, președintele Joao Bernardo Vieira a fost ucis de către militari, iar președintele în funcție, Umaro Sissoco Embalo, s-a confruntat și el cu două tentative de lovitură de stat, în 2022 și 2023.