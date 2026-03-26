Lukaşenko i-a dăruit o pușcă automată lui Kim Jong Un: "În cazul în care apar dușmani"

3 minute de citit Publicat la 21:06 26 Mar 2026 Modificat la 21:16 26 Mar 2026

Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, şi Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Belarusului. Sursa foto: captură video X/Nexta

Aflat în prima vizită în Coreea de Nord, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko i-a dăruit lui Kim Jong Un o pușcă automată, glumind că liderul nord-coreean ar putea avea nevoie de ea "în cazul în care apar inamici", a anunțat joi presa de stat, relatează Euronews. Dictatorul de la Phenian a inspectat arma în faţa jurnaliştilor, imaginile devenind virale şi i-a oferit președintelui Belarusului cadouri simbolice.

Aleksandr Lukaşenko şi Kim Jong Un au făcut schimb de cadouri

Conform sursei citate, cei doi lideri au semnat astăzi un "tratat de prietenie şi cooperare", consolidându-și alianța anti-occidentală și susținând războiul Rusiei în Ucraina. Belarus şi Coreea de Nord, aliate cu Rusia, se confruntă cu sancţiuni occidentale şi acuzaţii de încălcare a drepturilor omului.

În plus, în cadrul întâlnirii de azi, Aleksandr Lukaşenko i-a oferit cadouri din Belarus lui Kim Jong Un – este vorba despre produse alimentare locale, precum ciocolata "President", bezele belaruse și pâine neagră. Un dar special pentru liderul Phenian a fost o pușcă automată. De altfel, aşa cum se poate vedea pe înregistrarea video de mai jos, dictatorul nord-coreean a manifestat interes pentru armă şi, totodată, și-a exprimat recunoștința.

"Armele de foc vor fi întotdeauna necesare pentru un soldat", a spus Aleksandr Lukaşenko, menționând că Belarus produce propriile arme de calibru mic și muniție.

Ulterior, Kim Jong Un a examinat-o cu atenție şi a întrebat despre caracteristicile acesteia, după care chiar a încercat să o reîncarce.

"Așa este! Kim Jong Un deține arma", a remarcat președintele Belarusului. Ulterior, Aleksandr Lukaşenko a adăugat: "În cazul în care apar dușmani".

Lukaşenko i-a oferit, de asemenea, liderului nord-coreean o centură Slutsk, descriind-o ca un artefact sacru belarus. Aceste centuri lungi și late, împodobite cu modele frumoase și țesături complexe realizate cu fire prețioase, erau tipice pe teritoriile belaruse cu secole în urmă și simbolizau originea nobilă a proprietarilor lor.

Acest meșteșug unic a fost reînviat sub îndrumarea lui Aleksandr Lukaşenko. În plus, soției lui Kim Jong Un i-a fost oferit un elegant buchet de flori împodobit cu pietre prețioase, iar fiicei sale i-a fost dăruită o cutie de bijuterii artistică.

În schimb, preşedintele belarus a primit de la Kim Jong Un o sabie și o vază mare, cu portretului lui Lukaşenko şi decorată în stilul tradițional al țării, cu diverse scoici, precum și o monedă comemorativă de aur bătută cu ocazia primei sale vizite în Coreea de Nord.

Belarus şi Coreea de Nord au semnat un "tratat de prietenie şi cooperare"

Belarus şi Coreea de Nord au semnat joi un "tratat de prietenie şi cooperare", în timpul primei vizite oficiale a preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko la Phenian, transmite France Presse, care aminteşte că cele două ţări aliate cu Rusia se confruntă cu sancţiuni occidentale şi acuzaţii de încălcare a drepturilor omului, potrivit Agerpres.

"Economiile noastre sunt complementare, avem nevoie unii de alţii, trebuie să avansăm în această direcţie", a declarat Lukaşenko, potrivit unui comunicat al preşedinţiei belaruse, conform sursei citate.

Pentru dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, "noul tratat interstatal va fi baza juridică ce garantează dezvoltarea stabilă a relaţiilor bilaterale", arată comunicatul citat.

Liderul de la Minsk se află într-o vizită de două zile în Coreea de Nord, unde a fost primit miercuri de Kim Jong Un.

"Relaţiile amicale dintre ţările noastre, ce datează din epoca Uniunii Sovietice, nu au fost niciodată întrerupte şi intră într-o fază fundamentală nouă", a spus Aleksandr Lukaşenko.

Potrivit acestuia, noul tratat "expune în mod clar şi deschis obiectivele şi principiile cooperării bilaterale şi defineşte cadrul instituţional al viitoarelor procese reciproc avantajoase".

Minskul şi Phenianul au sprijinit Rusia în războiul său contra Ucrainei: Coreea de Nord a trimis trupe terestre şi arme, în timp ce Belarusul a servit ca bază de lansare pentru invazia rusă declanşată în 2022.

Aleksandr Lukaşenko şi Kim Jong Un s-au întâlnit în septembrie anul trecut la Beijing, unde au asistat la o paradă militară.

Coreea de Nord face obiectul sancţiunilor occidentale, în principal din cauza programului său de înarmare nucleară, dar şi a sprijinului său pentru războiul dus de Rusia contra Ucrainei.

Serviciile de informaţii sud-coreene şi occidentale consideră că Phenianul a trimis mii de soldaţi în Rusia, precum şi muniţii. Analiştii politici sunt de părere că, în schimb, Moscova furnizează Coreii de Nord ajutor financiar, tehnologii militare, alimente şi resurse energetice.