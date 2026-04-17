Bucurie în Coreea de Sud după ce lupul evadat din grădina zoologică a fost prins, după nouă zile. Devenise o celebritate

Lupul care evadase de la o grădină zoologică din Coreea de Sud a fost prins după nouă zile de căutări. Sursa foto: Profimedia Images

Un lup care a scăpat de la o grădină zoologică din Coreea de Sud a fost capturat vineri, după nouă zile în care prezența sa în libertate a dus la închiderea unei școli și la publicarea unor imagini generate cu inteligența artificială (AI), notează Agerpres.

Lupul, un mascul tânăr numit Neukgu, a scăpat din țarcul său din orașul Daejeon (centru) la 8 aprilie. Autoritățile au mobilizat la acel moment sute de agenți, drone și camere termice pentru a-l captura, însă animalul a fost de negăsit, în pofida mai multor semnalări.

El a fost în cele din urmă capturat vineri dimineața. 'Bine ai revenit, #Neukgu!', a salutat municipalitatea din Daejeon pe rețeaua socială X.

Cum au prins lupul

Autoritățile au capturat lupul de 30 de kilograme cu ajutorul unei săgeți tranchilizante, după ce animalul a fost semnalat într-un parc din Daejeon, potrivit agenției sud-coreene Yonhap, care citează autoritățile municipale.

Primăria a publicat pe rețeaua X fotografii cu lupul adormit, pe o masă de examinare, cu blana zburlită și cu botniță. 'Rezultatele examinării veterinare: pulsul și temperatura corporală sunt normale', a precizat publicația.

Neukgu, născut în 2024, a reușit să scape din țarcul său după ce a distrus un gard. După evadarea sa, o școală primară locală și-a închis porțile din motive de siguranță.

Apărătorii drepturilor animalelor au solicitat măsuri de protecție după revenirea lupului la grădina zoologică. 'Faptul că Neukgu s-a întors în cușca sa de la grădina zoologică nu înseamnă că incidentul s-a încheiat cu un 'final fericit'', a declarat într-un comunicat Asociația coreeană pentru bunăstarea animalelor.

După evadarea animalului, o imagine care se presupunea că arată un lup de culoare maro deschis în zona unei intersecții din Daejeon a fost difuzată de municipalitate și de mai multe media importante. Fotografia fusese generată cu ajutorul AI. O analiză a AFP a confirmat că imaginea era manipulată. AFP a difuzat inițial imaginea, înainte de a o retrage.