Un lup se plimbă printr-un oraș cu 1,5 milioane de locuitori, după ce a evadat de la o grădină zoologică din Coreea de Sud

Publicat la 10:08 09 Apr 2026 Modificat la 10:08 09 Apr 2026

Un lup a evadat dintr-o grădină zoologică din Daejeon și e căutat de sute de oameni în Coreea de Sud. Sursa foto: Profimedia Images

Autoritățile sunt în căutarea unui lup după ce acesta a evadat dintr-o grădină zoologică din Daejeon, un oraș din Coreea de Sud cu o populație de 1,5 milioane de locuitori, potrivit The Guardian. Peste 300 de persoane – inclusiv pompieri, polițiști și militari – participă la operațiunea de căutare, a declarat un oficial din cadrul pompierilor.

Imagini publicate de presa locală arată animalul rătăcind pe mijlocul unui drum.

Lupul mascul – născut în 2024 și cântărind aproximativ 30 de kilograme – a evadat miercuri dintr-o grădină zoologică aflată în parcul tematic O-World din oraș, situat la aproximativ 150 km sud de Seul, declanșând o amplă operațiune de căutare în zonele învecinate.

Animalul era încă liber joi, au precizat autoritățile, iar o școală din apropiere a fost închisă din motive de siguranță, în timp ce căutările continuau.

„Școala primară Daejeon Sanseong este închisă astăzi, după ce un lup a evadat ieri de la grădina zoologică”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Metropolitan din Daejeon.

Oficialul pompierilor a spus că au fost folosite drone dotate cu camere în cadrul operațiunii de căutare, însă acestea au fost retrase din cauza ploii.

Publicația Korea Times a citat un reprezentant al O-World, care a declarat: „Efectuăm inspecții zilnice ale fiecărui țarc înainte de deschidere, iar un lup lipsea. După verificarea imaginilor CCTV, am confirmat că a săpat prin solul de la baza țarcului și a evadat.”

În 2023, o zebră mascul a devenit o senzație globală după ce a evadat de la o grădină zoologică din Seul și a fost văzută plimbându-se pe străzi. Zebra – numită Sero – a fost în cele din urmă încolțită pe o alee îngustă, tranchilizată în siguranță și readusă în țarc fără a fi rănită.