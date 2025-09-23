Macron îi spune lui Trump că dacă vrea să primească Nobelul pentru pace trebuie să „oprească războiul dintre Israel și palestinieni”

Macron și Trump au o poziție divergentă pe tema războiului din Gaza. Foto: Getty Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a transmis lui Donald Trump că are șanse să obțină râvnitul premiul Nobel pentru pace doar dacă „oprește acest conflict între Israel și palestinieni”. Președintele francez a făcut declarația în cadrul unui interviu acordat BFMTV, la New York, conform Agerpres.

„Văd un preşedinte american mobilizat, care a reiterat în această dimineaţă la tribună: «Vreau pace. Am rezolvat şapte conflicte». El vrea Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi acest conflict”, a declarat Emmanuel Macron.

Preşedintele francez a mai afirmat că Statul Palestina, recunoscut oficial de Franţa, luni, va fi cu adevărat creat „în ziua în care Statul Israel îl va recunoaşte”.

El a avertizat că Franţa nu va rămâne „inertă” în cazul unor represalii israeliene după recunoaşterea oficială a statului palestinian.