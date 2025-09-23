Antena 3 CNN Externe Macron îi spune lui Trump că dacă vrea să primească Nobelul pentru pace trebuie să „oprească războiul dintre Israel și palestinieni”

Macron îi spune lui Trump că dacă vrea să primească Nobelul pentru pace trebuie să „oprească războiul dintre Israel și palestinieni”

Adrian Dumitru
<1 minut de citit Publicat la 21:05 23 Sep 2025 Modificat la 21:05 23 Sep 2025
Trump îl privește pe Macron în timp ce vorbește.
Macron și Trump au o poziție divergentă pe tema războiului din Gaza. Foto: Getty Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a transmis lui Donald Trump că are șanse să obțină râvnitul premiul Nobel pentru pace doar dacă „oprește acest conflict între Israel și palestinieni”. Președintele francez a făcut declarația în cadrul unui interviu acordat BFMTV, la New York, conform Agerpres.

„Văd un preşedinte american mobilizat, care a reiterat în această dimineaţă la tribună: «Vreau pace. Am rezolvat şapte conflicte». El vrea Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi acest conflict”, a declarat Emmanuel Macron.

Preşedintele francez a mai afirmat că Statul Palestina, recunoscut oficial de Franţa, luni, va fi cu adevărat creat „în ziua în care Statul Israel îl va recunoaşte”.

El a avertizat că Franţa nu va rămâne „inertă” în cazul unor represalii israeliene după recunoaşterea oficială a statului palestinian.

×
Etichete: Premiul Nobel pentru pace Donald Trump Emmanuel Macron ONU discurs razboi razboi Israel Palestina

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close