Macron îndeamnă statele europene să-și dezvolte sisteme capabile de "lovituri de precizie în profunzime" în Rusia

1 minut de citit Publicat la 21:54 13 Feb 2026 Modificat la 21:54 13 Feb 2026

Avion de luptă francez Rafale, echipat cu rachete Storm Shadow / SCALP, dezvoltate în colaborare cu Marea Britanie. Foto: Hepta

Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat, vineri, că Europa va trebui "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia în cazul în care se va încheia, totuși, un acord de pace în Ucraina, notează AFP, citată de Agerpres.

Scopul unui astfel de set de reguli ar fi acela de a "limita riscul escaladării", a explicat el.

"Europenii trebuie să înceapă această muncă, cu propria lor gândire şi propriile lor interese", a adăugat Macron în discursul său la Conferinţa de Securitate de la Munchen, după care le-a propus participanților "să lanseze consultări asupra acestui subiect important".

Potrivi președintelui francez, dacă statele europene doresc să se afle "în poziţie de forţă" pentru a discuta cu Rusia pe viitor, ele trebuie să își dezvolte instrumentele de apărare, în special în materie de sisteme capabile de "lovituri de precizie" în profunzime.

Macron: Trebuie să restabilim contactele diplomatice cu rușii, să nu ne bazăm pe SUA la negocieri

La Munchen, liderul de la Elysee s-a pronunțat, din nou, pentru reluarea relațiilor cu Rusia, afectate de conflictul declanșat de Moscova prin invazia de acum patru ani.

Anterior, Macron a pledat cauza unui dialog direct cu președintele Vladimir Putin iar Kremlinul a confirmat, săptămâna aceasta, că Rusia este pregătită să reia dialogul cu Franţa la nivel prezidenţial.

Vineri, președintele francez a argumentat că Europa are nevoie de legături diplomatice cu regimul de la Kremlin "pentru a nu ne baza pe alții, și în special pe SU, în conducerea negocierilor pentru pacea în Ucraina".

"Nu va fi pace fără europeni", a estimat Emmanuel Macron.

"Vreau să fiu foarte clar: poți negocia fără europeni, dacă vrei, dar nu vei putea ajunge la un acord de pace", a insistat el.

"Când aud discursuri defetiste despre Ucraina sau lideri care cer Ucrainei să accepte înfrângerea și care supraestimează Rusia în acest război, cred că asta e o uriașă greșeală strategică, pentru că nu reflectă realitatea.

Într-o zi, rușii vor trebui să admită amploarea crimelor pe care le-au comis și să accepte inutilitatea pretextelor la care apelează pentru a explica efectele de lungă durată, devastatoare, asupra țării (ca urmare a războiului și sancțiunilor internaționale, n.r.)

Până atunci, să nu lăsăm garda jos", a îndemnat președintele Franței.