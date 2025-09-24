Macron spune că Trump l-a asigurat că anexarea Cisiordaniei este o „linie roșie pentru SUA”. Israelul ar putea lua decizia curând

1 minut de citit Publicat la 23:10 24 Sep 2025 Modificat la 23:10 24 Sep 2025

Macron a discutat cu Trump, la ONU, problema anexării Cisiordaniei de către Israel.

Emmanuel Macron spune că a primit asigurări de la Donald Trump că anexarea Cisiordaniei va fi o „linie roșie” pentru SUA în relația cu Israelul și că o astfel de decizie a guvernului israelian ar duce la o „prăbușire” a acordurilor Abraham, tratatele prin care Israelul a început normalizarea relațiilor cu statele arabe vecine.

Macron a dezvăluit, de asemenea, conform The Guardian, că i-a transmis președintelui SUA un plan de trei pagini despre viitorul Palestinei, pe baza Declarației de la New York, documentul susținut de peste 143 de țări care propune excluderea Hamas de la orice posibilă formulă viitoare de guvernare în Gaza și în Cisiordania.

Macron a spus că scopul întâlnirii sale cu Trump de marți a fost să aducă la un consens America, Europa și statele arabe.

Macron a vorbit și despre planul israelian de a extinde coloniile din Cisiordania până la coridorul E1 – adică construcția a peste 3.400 de case pentru israelieni în teritoriul ocupat.

„Pe acest subiect, europenii și americanii sunt în acord în termeni foarte clari”, a declarat Macron.

Netanyahu vrea să-l convingă pe Trump să susțină anexarea Cisiordaniei

Anterior, oficialii britanici și-au exprimat îngrijorarea că Donald Trump ar putea să recunoască suveranitatea Israelului asupra coloniilor ilegale din Cisiordania, ca represalii dacă UK, Australia și Franța recunosc Palestina ca stat, lucru pe care l-au făcut săptămâna trecută și aceasta.

O astfel de decizie a SUA ar da o lovitură fatală soluției cu două state.

Macron a spus că orice încercare de a anexa formal Cisiordania ar însemna „sfârșitul acordurilor Abraham, o poveste de succes a primului mandat Trump. Emiratele Arabe Unite au fost clare pe această temă”.

„Cred că este o linie roșie și pentru Statele Unite”.

Semnarea acordurilor Abraham în 2020, prin care un număr de state arabe au normalizat relațiile diplomatice cu Israelul, este considerată de Trump o reușită diplomatică majoră a primei sale administrații.

Dacă Trump va insista într-adevăr că anexarea nu trebuie să aibă loc, atunci Benjamin Netanyahu va fi într-o situație foarte delicată, pentru că partenerii săi politici extremiști îi cer anexarea teritoriilor palestiniene, fie parțial, fie complet.

Pe de altă parte, dacă Netanyahu va lua decizia anexării, o acceptare tacită sau o susținere a SUA ar da o lovitură fatală soluției cu două state. Netanyahu urmează să se întâlneascu cu Trump, la Casa Albă, lunea viitoare. Vineri, se va adresa Adunării Generale a ONU.