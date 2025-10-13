Maduro vorbeşte despre Maria Corina Machado, o "vrăjitoare diabolică"

1 minut de citit Publicat la 08:03 13 Oct 2025 Modificat la 08:03 13 Oct 2025

María Corina Machado, lidera Opoziției din Venezuela, a luat Premiul Nobel pentru Pace. FOTO: Profimedia Images

Nicolas Maduro a spus, duminică, despre lidera opoziţiei Maria Corina Machado, recompensată cu două zile înainte Premiul Nobel pentru Pace, că este o "vrăjitoare diabolică", conform Agerpres.

Machado a fost distinsă "pentru neobosita sa" luptă în favoarea democraţiei în această ţară sud-americană unde mişcarea sa revendică victoria în alegerile prezidenţiale din 2024, câştigate oficial de Maduro.

"Aproximativ 90% din populaţie o respinge pe vrăjitoarea diabolică a sayonei", a spus preşedintele, referindu-se la acest spirit răzbunător din legendele venezuelene, dar fără a menţiona numele adversarei sale sau premiul recent acordat.

Guvernul foloseşte adesea această poreclă pentru a se referi la Machado.

"Vrem pace şi o vom avea, dar o pace cu libertate, cu suveranitate", a adăugat Nicolas Maduro, în timp ce Statele Unite au desfăşurat nave în Marea Caraibelor pentru a combate traficul de droguri din Venezuela, acuzându-l pe şeful statului că se află la conducerea unui cartel.

Maria Corina Machado susţine aceste manevre şi a dedicat Premiul Nobel "poporului suferind din Venezuela", precum şi preşedintelui american Donald Trump, care a pretins şi el recompensa, afirmând că a pus capăt mai multor războaie.

Maria Corina Machado l-a sunat pe Trump

Preşedintele american Donald Trump a declarat că a primit vineri un telefon de la laureata Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado. „Persoana care a primit de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi (vineri - n.r.), m-a sunat şi mi-a spus 'îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat'”, le-a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval, fără a menţiona numele liderei opoziţiei venezuelene.

„A făcut un lucru foarte frumos. Nu i-am spus 'atunci dă-mi-l mie', dar cred că ar fi făcut-o”, a adăugat preşedintele american, care nu şi-a ascuns dorinţa de a primi acest premiu.

Comitetul Norvegian pentru Nobel a anunţat vineri la amiază că Machado a primit premiul pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul Venezuelei”.

Machado, în vârstă de 58 de ani, este considerată o forţă unificatoare în opoziţia venezueleană şi o adversară fermă a preşedintelui autoritar Nicolas Maduro, care este la putere din 2013.