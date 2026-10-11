Magazinele Ikea din Danemarca ar putea deveni adăposturi de urgenţă sau spitale temporare. Europa face planuri pentru situații de criză

Magazinele Ikea din Danemarca ar putea deveni adăposturi de urgenţă sau spitale temporare. Foto: Getty Images

Magazinele Ikea din Danemarca ar putea fi transformate în adăposturi de urgenţă sau spitale temporare în cazul unor pene majore de electricitate, inundaţii ori atacuri asupra infrastructurii critice, în cadrul unei iniţiative prin care autorităţile europene încearcă să implice companiile private în gestionarea crizelor, transmite, duminică, Reuters.

În departamentul de lenjerie al celui mai mare magazin Ikea din Danemarca, șeful securității, Torben Mortensen, trece printre rândurile de paturi expuse și descrie o utilizare a acestora foarte departe de comerț: adăpost de urgență.

În cazul unei pene de curent generalizate, al unei inundații sau al unui atac asupra infrastructurii critice, Ikea și-ar putea transforma magazinele în adăposturi de urgență sau chiar în spitale temporare. Restaurantele ar putea asigura mesele, generatoarele ar putea menține clădirile funcționale, iar paturi suplimentare ar putea fi asamblate din pachetele plate scoase de pe rafturile depozitelor.

Ideea reflectă o schimbare mai amplă în modul în care Europa gândește securitatea, guvernele privind tot mai mult dincolo de forțele armate și serviciile de urgență, către companiile care pot contribui la funcționarea societății în timpul unei crize.

Un val de presupuse acte de sabotaj, atacuri cibernetice și alte incidente pe care oficialii europeni le-au pus pe seama războiului hibrid dus de Rusia a sporit urgența acestor eforturi. Serviciul de informații al Danemarcei a avertizat că Rusia își va intensifica probabil astfel de activități împotriva țărilor NATO și a altor state occidentale în lunile următoare, acuzație pe care Moscova o neagă.

"Vrem să fim vecinul bun. Vrem să fim compania care poate sprijini societatea în caz de criză", a declarat Mortensen.

Uniunea Europeană încurajează statele membre să colaboreze mai strâns cu mediul de afaceri, în cadrul Strategiei privind Uniunea Pregătirii, lansată în martie 2025.

Ikea face parte din Coaliția Corporativă pentru Pregătirea în Caz de Criză din Danemarca, o rețea care inventariază ce pot oferi firmele private într-o situație de urgență, de la paturi și provizii alimentare până la camioane și personal specializat.

"Ikea este un exemplu foarte bun, pentru că nimeni nu i-ar include în mod firesc pe o listă de resurse pentru situații de criză. Un magazin Ikea are spațiu, mărfuri, facilități pentru hrană și generatoare", a spus Maja Broloes, directoarea executivă a rețelei.

Conceptul nu este pur teoretic. În timpul inundațiilor devastatoare din Valencia, Spania, din octombrie 2024, Ikea a transformat unul dintre magazinele sale într-un adăpost pentru peste 600 de persoane.

Retailerul a precizat că nu are un program global de pregătire pentru situații de urgență și că astfel de aranjamente sunt gestionate la nivelul fiecărei țări.

Companiile, plasă de siguranță

Și alți comercianți danezi se pregătesc pentru situații de urgență. Salling Group, cel mai mare operator de supermarketuri din Danemarca, deschide primul dintre cele 51 de magazine concepute să funcționeze până la 48 de ore fără electricitate sau acces la internet.

Tendința depășește granițele Danemarcei.

Estonia obligă prin lege 300 de companii să mențină servicii esențiale în timpul unei crize, în timp ce Finlanda dispune de o rețea de autorități, ONG-uri și companii responsabile cu securitatea aprovizionării. În Polonia, anumite companii sunt obligate prin lege să permită forțelor armate să le folosească vehiculele, utilajele și proprietățile în caz de criză.

Rețeaua daneză reunește peste 200 de companii cu mai mult de 300.000 de angajați, de la retaileri și grupuri de construcții până la furnizori de telecomunicații.

"Dacă izbucnește o criză, autoritățile vor avea un singur loc unde să ceară ajutor, iar noi vom găsi companiile care pot ajuta", a explicat Broloes.

Ea a adăugat că se pune în prezent la punct o schemă de compensare susținută de stat, iar despăgubirile vor fi stabilite de la caz la caz.

Rețeaua, bazată pe voluntariat, a participat la exerciții de pregătire împreună cu autoritățile guvernamentale, dar nu s-a confruntat încă cu o situație de urgență majoră în realitate.

Cu toate acestea, s-a putut vedea deja cum ar putea funcționa un magazin Ikea danez ca adăpost.

În decembrie 2021, o furtună de zăpadă a blocat peste noapte șase clienți și aproximativ două duzini de angajați într-un magazin Ikea din Aalborg, care au fost nevoiți să doarmă în paturile expuse.

A doua zi dimineață, personalul schimbase deja lenjeria, iar magazinul și-a redeschis porțile pentru cumpărători.