Mai multe activiste au protestat în bustul gol, în Franța, după ce Shein a vândut păpuși gonflabile cu aspect de copil

2 minute de citit Publicat la 16:08 04 Noi 2025 Modificat la 16:10 04 Noi 2025

Activistele de mediu au protestat în fața magazinului din Paris, în bustul gol, cu diferite mesaje scrise pe corp / foto: captură TikTok / Site-ul Shein

Este revoltă la Paris după ce platforma de comerț online Shein, fondată în China, a pus spre vânzare, pe site, păpuși sexuale cu aspect de copil. Mai multe activiste au protestat în bustul gol, chiar în fața spațiului comercial unde urma să se deschidă magazinul.

Activistele de mediu au protestat în fața magazinului din Paris, în bustul gol, cu diferite mesaje scrise pe corp: „Boicot Shein” / , „Shein, furnizorul oficial al pedocriminaliștilor”, / „SHE In child sex offender”.

Revolta are loc după ce autoritățile franceze au raportat platforma de comerț online Shein. Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Reprimarea Fraudelor (DGCCRF) a anunțat sâmbătă seara că a sesizat procurorul public în acest caz.

Deschiderea magazinului fizic de la Paris al Shein era programată miercuri. Acum, însă, compania se află în mijlocul unui scandal uriaș.

„DGCCRF a constatat că site-ul de comerț electronic Shein comercializa păpuși sexuale cu înfățișare de copil”, se arată în comunicatul instituției, care precizează că a informat și autoritatea de reglementare a platformelor online, Arcom.

Agenția a subliniat că distribuirea de conținut pornografic infantil prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este pedepsită în Franța cu până la șapte ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro.

Shein a anunțat că interzice toate păpușile sexuale

Ulterior, în urma acestor acuzații, compania a anunțat că a interzis vânzarea tuturor păpușilor sexuale pe platforma sa în întreaga lume, notează BBC.

De asemenea, a mai anunțat va înăspri controalele pe platforma sa globală și intenționează să impună controale mai stricte asupra vânzătorilor.

Shein a mai spus că a eliminat temporar categoria de produse pentru adulți, ca măsură de precauție.

Ulterior, în cursul zilei de marți, justiția a deschis, în numele protecției minorilor, anchete asupra Shein și AliExpress, în special pentru că au oferit pe site-urile lor păpuși sexuale cu aspect de copii, și asupra concurenților lor Temu și Wish, pentru alte acuzații.

În cazul Shein și AliExpress, care ofereau păpuși cu aspect de copii, anchetele vizează și „difuzarea imaginii sau reprezentării unui minor cu caracter pornografic”.

Riscuri majore pentru copii: încurajarea pedofililor și prădătorilor sexuali

Vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copil reprezintă un risc major, atât din punct de vedere legal, cât și moral și social.

În multe țări, inclusiv în Franța și România, astfel de produse sunt considerate o formă de pornografie infantilă, iar producerea, distribuirea sau promovarea lor este strict interzisă. Legislația penală prevede pedepse severe: până la șapte ani de închisoare și amenzi de ordinul zecilor de mii de euro.

Chiar și platformele online care găzduiesc, fără intenție directă, astfel de anunțuri pot fi cercetate pentru complicitate sau neglijență în gestionarea conținutului ilegal.

Dincolo de aspectul juridic, problema are implicații psihologice și etice profunde. Specialiștii atrag atenția că aceste produse pot normaliza comportamente deviante și pot stimula fantezii periculoase, reducând barierele morale ale persoanelor cu tendințe abuzive.

În loc să descurajeze astfel de comportamente, existența unor păpuși sexuale care imită copii riscă să încurajeze exploatarea minorilor în lumea reală.