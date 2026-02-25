Mai mulți democrați din Congres au absentat de la discursul lui Trump și au organizat un „contra-eveniment”

Foto: Profimedia Images

Peste 30 de membri democraţi ai Congresului care au decis să boicoteze discursul despre Starea Uniunii al preşedintelui Donald Trump au vorbit pe rând în faţa Capitoliului din Washington unde liderul de la Casa Albă urma să-și susțină alocuțiunea.

„Starea Uniunii Poporului” a avut loc pe marea esplanadă National Mall, în apropierea Capitoliului. Primul care a vorbit de pe mica scenă luminată, senatorul Chris Murphy din Connecticut, a declarat că Donald Trump „îşi bate joc de Congres şi nu merită să fie ascultat”.

Câteva zeci de persoane s-au adunat în faţa scenei cu pancarte pe care scria „Protejaţi-ne democraţia” şi „Fără bani pentru ICE (poliția anti-imigrație din SUA)”. Printre oficialii aleşi prezenți se numără senatorul din California, Adam Schiff, şi senatorul din Maryland, Chris Van Hollen.

De asemenea, sunt aşteptaţi americanii descrişi ca fiind „afectaţi de politicile periculoase ale lui Donald Trump”.

Va vorbi o victimă a infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, la fel ca şi familii afectate de politicile de deportare în masă ale lui Trump sau cercetători din domeniul sănătăţii publice concediaţi în timpul reducerilor bugetare radicale implementate de administraţia SUA.

La un alt eveniment, numit „Starea Mlaştinii” şi organizat la Washington în paralel cu discursul preşedintelui, au fost prezenţi alţi aleşi democraţi, precum şi staruri, inclusiv actorii Robert De Niro şi Mark Ruffalo. Câteva zeci de parlamentari ai opoziţiei democrate au ales să lase locurile goale în timpul discursului său, conform presei americane.