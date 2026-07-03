Maia Sandu, după demisia prim-ministrului Munteanu: „Zvonurile cum că a vrut să combată abuzurile și nu a fost lăsat sunt false”

Prim-ministru demisionar Alexandru Munteanu (S) și Președinta Moldovei, Maia Sandu (D). Colaj foto: Alexandru Munteanu via Facebook / Hepta

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă după anunțul demisiei prim-ministrului Alexandru Munteanu. „Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. A avut mână liberă să conducă Guvernul așa cum a considerat de cuviință. El a ales să plece”, a subliniat ea.

„Am luat act de cererea de demisie a prim-ministrului. Îi mulțumesc pentru asumarea răspunderii într-o perioadă complexă, atunci când erau necesare măsuri de relansare economică, dar și reforme structurale esențiale. Apreciez eforturile depuse de el și de miniștri.

Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. A avut mână liberă să conducă Guvernul așa cum a considerat de cuviință. El a ales să plece.

Reformele sunt dificile. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în luarea deciziilor complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii și pentru a explica ce reforme trebuie făcute și de ce.

Săptămâna viitoare voi consulta facțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

Este nevoie să regândim mai multe decizii. Trebuie să avem în Guvern o echipă unită, puternică, care să realizeze obiectivul nostru de țară: aderarea la Uniunea Europeană.

Îi încurajez pe oamenii care au muncit onest și corect să nu își piardă entuziasmul de a munci. Suntem obligați să ducem Moldova în Uniunea Europeană”, a spus ea.

Munteanu a invocat, în anunțul său, că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” pe care le are. Întrebată ce contradicții au existat, Maia Sandu a negat afirmația.

„Nu cred că au existat contradicții, cel puțin nu au fost exprimate sau expuse. Și eu, și el am lucrat și lucrăm cu onestitate și integritate. Eu m-am condus după principiile integrității și corectitudinii în toată activitatea mea. Inclusiv atunci când a fost foarte complicat, am continuat și nu am renunțat.

Am avut discuții cu el despre reformele care au stârnit foarte multe dezbateri, în special cea fiscală și cea privind salarizarea. Eu cred că aceste reforme puteau fi elaborate, consultate și explicate mai bine, astfel încât să obținem sprijinul și încrederea cetățenilor.

Au fost discuții foarte corecte și nu le-aș numi deloc tensionate. Dacă faceți referire la tot felul de informații apărute pe surse necredibile, nu a avut loc aseară nicio ședință”, a răspuns ea.

Vorbind despre un viitor premier, ea a spus că „este prea devreme” pentru a discuta de candidați.

„Există un proces stabilit de Constituție. Partidele vin la consultări și își spun sau își propun candidații pe care îi consideră potriviți pentru funcție și precizează dacă au suficiente voturi pentru ca aceștia să fie susținuți. Exact același proces va fi urmat și acum și vom vedea ce vor arăta consultările de săptămâna viitoare.

Cred că este devreme să discutăm despre candidați, pentru că abia a fost anunțată demisia.

Niciodată nu este ușor să găsești candidați pentru funcțiile de prim-ministru și ministru. Nu pot să spun cât timp va dura, dar trebuie să reușim să avem un Guvern într-un termen cât mai scurt.

Îi rog pe toți miniștrii, chiar dacă sunt interimari, să lucreze în continuare pentru a realiza obiectivele. În pofida situației, care va duce la anumite tergiversări, să facem totul ca să reușim până la 1 septembrie ce ne-am propus. Guvernul a lucrat foarte bine pe integrarea europeană și este important să continuăm în același ritm.

Nu a fost nicio condiție prezentată de prim-ministru cu referire la restructurări sau alte lucruri. A existat o singură obiecție, care ține de relația sa interpersonală cu unul dintre membrii Guvernului, mai exact ministrul Educației.

Nu cred că sunt persoana indicată să povestesc despre anumite obiecții pe care le-a avut. Nu a existat nicio altă discuție despre condiții de restructurare sau corectare a lucrurilor. Noi am spus mereu că Guvernul este acolo pentru a face ordine și pentru a se asigura că lucrurile funcționează corect.

Avem procesul de consultări săptămâna viitoare. Vom vedea deciziile grupurilor parlamentare și care dintre candidaturi vor avea majoritate”, a mai spus ea.

Ea a afirmat că Munteanu rămâne interimar, iar despre scandalul de la MoldATSA, ea a insistat că „există instituții care au responsabilitatea să ancheteze situația”.

„Următorul cabinet de miniștri va fi propus de candidatul la funcția de prim-ministru. Haideți să urmăm Constituția și să nu facem speculații. Interimatul, pentru moment, este asigurat de domnul Munteanu.

Despre rambursarea banilor verișoarei de la MoldATSA

Există instituții care au responsabilitatea să ancheteze situația de la MoldATSA, să stabilească cine este vinovat pentru asemenea salarii, iar acești oameni trebuie să fie sancționați. Eu am spus că ea trebuie să întoarcă banii”, a mai spus ea.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a dat demisia din fruntea Guvernului, vineri. El a scris, într-o postare pe Facebook, că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” pe care le are. Demisia vine la scurt timp după scandalul MoldATSA, care a provocat un val de demisii în instituțiile statului. Munteanu a fost în funcție pentru opt luni.