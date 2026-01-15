Malaezia glumește că „nu are petrol, doar ulei de palmier”, după ce ambasada SUA a publicat o fotografie din spațiu

O postare a Ambasadei SUA, cu o imagine din satelit a Malaeziei, a stârnit un val de umor specific local, utilizatorii de pe rețelele sociale glumind pe seama fotografiei: „Ne pare rău, nu avem petrol”.

Vineri, ambasada americană din Kuala Lumpur a publicat o fotografie din 2016 realizată de pe Stația Spațială Internațională, în care se văd fulgere care luminează norii deasupra Malaeziei. În descriere, instituția menționa că națiunea din Asia de Sud-Est „nu a arătat niciodată mai electrică”, precizând că acele explozitii luminoase erau fulgere, nu luminile orașelor, scrie South China Monrning Post.

În doar câteva ore, secțiunea de comentarii a generat o adevărată „furtună”: sute de oameni au comentat cu sarcasm, prezentând țara drept prea rurală, prea „bântuită” sau prea lipsită de petrol, având doar ulei de palmier, pentru a fi de interes strategic. Gluma a fost alimentată de discuțiile mai largi despre puterea SUA, resurse și politica externă sub președintele Donald Trump.

„Ne pare rău, nu avem petrol, toți trăim în copaci, toate luminile pe care le vedeți sunt focuri de tabără”, a comentat utilizatorul Aimin Razali.

Amin Muthalib a adăugat: „Nu avem deloc petrol aici… doar ulei de palmier.”

Unii comentatori au extins gluma dincolo de petrol „Fără niciun avertisment, e destul de ciudat că ambasada SUA a publicat o imagine din satelit a Malaeziei”, a scris utilizatoarea Ina Abd Rahman.

Mulți au glumit despre „libertate” și intervenție, teme frecvent întâlnite în discuțiile globale despre acțiunile SUA în străinătate. „Drăguț și electric… imaginați-vă dacă ar fi fost petrol? Vine ‘libertatea’”, a scris un utilizator, reluând o formulare satirică des întâlnită în legătură cu politica externă americană.

Alții au dus umorul într-o zonă mai sarcastică. Utilizatoarea Lina Abdullah Karim a glumit că ar putea fi „răpită”, o aluzie clară la operațiunea militară controversată a administrației Trump din 3 ianuarie, care a dus la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, și transferul acestuia în Statele Unite. „Mi-e cam teamă că o să fim luați cu forța… Salut! Noi nu avem toate lucrurile astea moderne… și cred că aveți destule deja, domnule”, a scris ea.

Multe dintre glume s-au bazat pe contextul unor recente acțiuni ale politicii externe ale SUA.

Reuters a relatat că, după capturarea lui Maduro, SUA și Venezuela au ajuns la un acord prin care Venezuela va exporta către Statele Unite țiței în valoare de până la 2 miliarde de dolari, după ce Trump a declarat că autoritățile interimare ale țării vor „preda” între 30 și 50 de milioane de barili de „petrol sancționat” și că el va controla încasările.

În Europa, Trump și-a reiterat dorința de a anexa Groenlanda din motive de securitate națională ale SUA, provocând reacții puternice din partea liderilor Danemarcei și Groenlandei.

Malaezia, la rândul ei, încearcă să mențină relații echilibrate cu Washingtonul, în contextul intensificării rivalității dintre marile puteri în regiune. În octombrie, Trump a vizitat Kuala Lumpur pentru summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), unde s-a întâlnit cu premierul Anwar Ibrahim și alți lideri regionali. În timpul vizitei, Anwar și Trump au semnat un Acord privind Comerțul Reciproc și un memorandum de înțelegere privind lanțul de aprovizionare cu minerale critice, acorduri despre care criticii au avertizat că ar putea submina suveranitatea economică a Malaeziei.

Ambasada SUA a reacționat tot în glumă. Într-o postare ulterioară, marți, a scris că Malaezia a semnat Artemis Accords, inițiativa condusă de SUA, adăugând: „„Nicio urmă de «balan-balan» pe aici - doar știință la nivel mondial”, o referire la spiritul din folclorul local reprezentat printr-un cap zburător.

NASA a anunțat că Malaezia și Filipine s-au alăturat Artemis Accords în timpul vizitei lui Trump la Kuala Lumpur, descriind pactul ca având scopul să promoveze explorarea pașnică și transparentă a spațiului.