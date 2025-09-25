„Mănâncă lebedele din parcuri”. Românii din UK, ținta lui Nigel Farage, prietenul extremist din Marea Britanie al lui George Simion

Liderul AUR, George Simion, alături de Nigel Farage, șeful partidului populist britanic „Reform UK”. Sursa foto: Captură video/Facebook/George Simion

Nigel Farage, liderul britanic al partidului de extremă dreapta „Reform UK”, i-a acuzat pe românii stabiliți în Marea Britanie că „mănâncă lebedele din parcuri”, în cel mai recent atac la adresa migranților străini care locuiesc și lucrează în Regatul Unit, informează The Independent.

Farage a spus că „lebedele sunt mâncate în parcurile publice” și că, de asemenea, crapii sunt luați din iazuri și mâncați „de către persoane care aparțin altor culturi”.

Întrebat, în cadrul unei emisiuni radio, despre cine crede că ar mânca lebede - o specie protejată în Marea Britanie - Farage a spus: „Oameni care vin din țări unde așa ceva e acceptabil”.

Realizatorul radio Nick Ferrari a insistat asupra temei și a întrebat dacă e vorba despre est-europeni, români și „genul ăsta de oameni”.

„Da, așa cred”, a replica Nigel Farage.

Afirmațiile liderului extremist britanic au fost contrazise de reprezentanții parcurilor publice din Marea Britanie: „Nu am avut niciun incident legat de uciderea sau mâncarea vreunei lebede în cele opt parcuri publice din Londra”.

„Nu face decât să regurgiteze aceleași povești vechi, care sunt permanent readuse în discuție din 2007, când migranții erau acuzați încă de atunci că fură lebede”, a spus Fizza Qureshi, director exexutiv al asociației Migrants' Rights Network, care lupt[ pentru drepturile migranílor din UK.

Tema „migranților străini care mănâncă lebede” a fost preluată și în România, în contextul scandalului provocat de lovirea unui livrator de mâncare din Bangladesh la puțin timp după ce deputatul AUR Dan Tanasă le-a cerut românilor să refuze comenzile de mâncare dacă acestea nu sunt livrate de români.

Astfel, președintele AUR a distribuit luna trecută un videoclip postat de o colegă de partid, în care susține că muncitori asiatici vânează lebede într-un lac din Ilfov, fără a prezenta dovezi că indivizii filmați sunt de altă naționalitate. În descrierea clipului, Simino întrebat „Ar trebui expulzați acești indivizi? Da/Nu”, alimentând retorica anti-imigranți.