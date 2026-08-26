10 grame lipsă la o jumătate de pâine l-au costat pe un brutar din Germania 15.000 de euro

Brutarii din zonă au oprit vânzările de jumătăți de pâine cu totul. Foto: Getty Images

Un brutar din Germania a fost obligat să cumpere cântare noi, în valoare de 15.000 de euro, după ce un client i-a făcut reclamație pentru 10 grame lipsă dintr-o jumătate de pâine, relatează Euronews.

Disputa a ajuns în atenția presei din toată Germania.

Totul s-a întâmplat în Pfaffenhofen an der Ilm, un oraș la nord de Munchen, capitala Bavariei, unde brutarul Matthias Breitner vinde, de mai multe decenii, jumătăți de pâine celor care nu vor una întreagă.

Disputa a început pe e-mail

Conflictul a început când un client a dat un e-mail brutăriei în care reclama că, după ce a cântărit jumătatea de pâine acasă, a descoperit că este cu 10 grame mai ușoare decât jumătatea din greutatea declarată a unei pâini întregi, potrivit Bild și RTL.

„Uneori câștigi, alterior pierzi. Data viitoare, cu siguranță va avea 10 grame în plus”, i-a răspuns Breitner clientului nemulțumit.

Replica nu a fost pe placul clientului, care a dus disputa mai departe și a contactat autoritățile. Ulterior, departamentul local pentru greutăți și măsurători i-a transmis lui Breitner că nu mai poate vinde jumătăți de pâine fără să le cântărească individual.

Aceste reguli se regăsesc în ordonanța privind produsele pre-ambalate, care transpune cerințele UE și include prevederi naționale suplimentare.

Breitner a spus că nu dorește să vândă jumătăți de pâine preambalate, ceea ce înseamnă că porțiile tăiate pentru clienți trebuie cântărite în brutării. În consecință, brutarul a spus că s-a văzut nevoit să instaleze cântare noi în toate brutăriile lui, la un cost total de 15.000 de euro. El a adăugat că alte brutării din zonă au oprit vânzările de jumătăți de pâine cu totul pentru că se tem de plângeri similare și probleme cu departamentul local pentru greutăți și măsurători.

Tot mai multe procese în Germania

Instanțele din Germania au remarcat o creștere abruptă a numărului de cazuri care ajung pe mesele lor.

De exemplu, la Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Berlin, până în luna august au fost înregistrate peste 16.000 de cazuri, aproximativ la fel de multe câte primește în mod normal într-un an întreg.

Unii oficiali au sugerat că reclamanții folosesc acum inteligența artificială ca să-și ducă cauzele în fața tribunalelor. Totuși, nu există dovezi că inteligența artificială ar fi avut vreun rol în reclamația împotriva brutăriei lui Breitner.