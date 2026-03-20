147 de cai de curse care valorează 100 de milioane de euro au fost salvaţi din zona de război, în Qatar, după o operaţiune de amploare

147 de cai de curse , rămași blocaţi la Doha, în Qatar, după anularea unei etape a Longines Global Champions Tour (programată pentru 4-7 martie), au fost transportaţi terestru în Arabia Saudită, apoi au fost transferați în Belgia cu două zboruri cargo. Qatar Airways a aranjat transferurile într-un timp foarte scurt.

Qatar Airways operează în această perioadă sub restricții severe, din cauza închiderii spaţiului aerian al țării și a concesiunii unui număr limitat de coridoare de către autoritatea aviației civile. Cu toate acestea, odată cu reducerea traficului aerian, o prioritate a apărut în mod clar: aducerea acasă a cailor campioni europeni la sărituri peste obstacole, relatează publicaţia La Repubblica.

Exemplarele de acest tip costă 420.000 de euro (dacă au 10 ani) și chiar 1 milion de euro (dacă au sub 7 ani). Prin urmare, valoarea celor 147 de cai se ridică la peste 100 de milioane de euro, ceea ce a justificat precauția extremă cu care a avut loc operațiunea de evacuare.

Cele două avioane cargo qatareze au plecat din Doha goale și au aterizat la Riad, Arabia Saudită . Acolo, au încărcat prețioasele animale, care între timp sosiseră la Riad din Qatar pe uscat și sub escortă armată. Zborurile au dus valoroşii cai, în cele din urmă, la aeroportul din Liège, Belgia, unul dintre cele mai bine echipate din Europa pentru a primi pasageri delicati, exigenți și speciali.

Acest plan de urgență a fost declanșat deoarece proprietarii animalelor și companiile de asigurări nu doreau ca avioanele să decoleze direct din Doha, Qatar, având la bord caii de rasă pură , în condiţiile în care cerul qatarez prezintă un risc ridicat.

În realitate, chiar și călătoria pe uscat din Qatar în Arabia Saudită a fost periculoasă, deoarece caii se aflau la centrul ecvestru Al Shaqab din Doha, la 30 de kilometri de baza aeriană americană de la Al Udeid , care a ajuns în vizorul dronelor iraniene.

Transportul unui cal cu avionul nu înseamnă doar însoțirea acestuia până la poartă. Fiecare animal are un pașaport individual, un certificat veterinar internațional și este identificat printr-un microcip. Animalele zboară cu însoțitori specializați și medici veterinari, gata să intervină dacă este necesar.

Nici măcar meniul nu este lăsat la voia întâmplării. Înainte de decolare, caii sunt hrăniți cu un piure de tărâțe, iar în timpul zborului, primesc fân și aproximativ 40 de litri de apă. Unii se bucură de un fel de versiune ecvestră a unui aperitiv fără alcool, adică apă cu puțin suc de mere.

Armăsarii sunt aşezaţi spre botul aeronavei, astfel încât, în timpul zborului, să nu poată simţi mirosul iepelor, adăpostite la capătul opus .

Majoritatea animalelor, odată debarcate în Belgia, și-au putut continua călătoria spre grajdurile lor în aceeași zi când au aterizat.