22 de călugări au fost arestați în Sri Lanka după ce vameșii au descoperit 110 kilograme de cannabis în bagajele lor

Vameșii de pe un aeroport din Sri Lanka au descoperit 110 kilograme de cannabis ascunse în bagajele unor călugări. Fiecare călugăr avea asupra sa aproximativ 5 kilograme de Kush, o formă foarte puternică a drogului, ascunse în compartimente false ale bagajelor. În total, 22 de călugări au fost arestați pe loc, în aeroport, relatează BBC.

Călugării au sosit, sâmbătă, în capitala Colombo cu bagajele încărcate cu droguri. Majoritatea studenți, aceștia se întorceau din Thailanda după o vacanță de patru zile, cu toate cheltuielile plătite de un sponsor neidentificat, când au fost reținuți.

Un al 23-lea călugăr, despre care se crede că a organizat călătoria, a fost arestat ulterior într-o suburbie a orașului Colombo, a transmis poliția pentru BBC Sinhala.

Potrivit purtătorului de cuvânt interimar al poliției, călugărul, care nu participase la excursie, le-ar fi spus celorlalți călugări că „aceste pachete sunt o donație” și că o dubă urma să vină să le ridice.

Biroul Antidrog al Poliției din Sri Lanka a descoperit fotografii și videoclipuri pe telefoanele mobile ale unora dintre călugări, proveniți din temple din întreaga țară, în care aceștia apăreau bucurându-se de vacanță îmbrăcați în haine obișnuite.

Cei 22 de călugări au fost plasați în arest preventiv pentru șapte zile pentru audieri suplimentare, după ce au apărut în fața instanței duminică.

Poliția a declarat pentru BBC Sinhala că există posibilitatea ca acești călugări să nu fi știut ce transportau. Drogurile au fost găsite printre rechizite școlare și dulciuri.

Se crede că este pentru prima dată când un grup de călugări este arestat sub suspiciunea de trafic de droguri în țară prin aeroport.