38.000 de perechi de pantofi au stat 15 ani în depozite secrete. Acum au ajuns într-un tocător industrial

Aproape 38.000 de perechi de pantofi sport contrafăcuți, confiscate în 2011 în containere venite din China, au fost distruse la Le Havre. FOTO: Profimedia Images

Aproape 38.000 de perechi de pantofi sport contrafăcuți, confiscate în 2011 în containere venite din China, au fost distruse la Le Havre, după ani de proceduri judiciare. Cazul scoate în evidență amploarea fenomenului contrafacerii în Franța, dar a iscat și o dezbatere dacă aceste produse trebuiau distruse sau nu, scrie Euronews.

În cutii depozitate într-un loc secret din Le Havre, aproape 38.000 de perechi de pantofi sport falși, ajunse din China în 2011, și-au așteptat ani la rând verdictul. În spatele acestor încălțări se află una dintre cele mai lungi proceduri judiciare cu care au avut de-a face vameșii francezi.

După 15 ani de dispute juridice, importatorul francez a fost condamnat, în decembrie 2025, la o amendă vamală de 1,56 milioane de euro, la plata a 260.000 de euro pentru spălare de bani în legătură cu infracțiuni vamale, precum și la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare.

Vameșii din Le Havre pot, în sfârșit, să închidă acest dosar și, în același timp, să elibereze spațiu în depozitele lor.

Potrivit lui Anthony, un vameș care lucrează pe acest amplasament, produsele contrafăcute sunt o problemă reală, un adevărat flagel, pentru că orice produs poate fi copiat. Nu este vorba doar despre articole de lux, mai ales cele ale marilor mărci franceze, ci și despre produse de consum obișnuite, precum săpunuri, șampoane și, mai ales, jucării, extrem de populare și care pot fi contrafăcute aproape imediat.

FOTO: Profimedia Images

Dezbatere: ar fi trebuit aceste produse să fie distruse?

La Le Havre, principalul port de containere al Franței, confiscările de produse contrafăcute sunt, totuși, ceva obișnuit. Pantofi, haine, jucării, produse tehnologice și chiar piese auto, orice poate fi copiat și revândut la prețuri mari.

Anul trecut, peste 20 de milioane de produse contrafăcute au fost confiscate în Franța, dintre care aproape 1,2 milioane la Le Havre. Este un comerț extrem de profitabil, care atrage tot mai multe rețele de criminalitate organizată.

Pentru autoritățile vamale, aceste bunuri nu pot fi nici revândute, nici redistribuite. Legea interzice acest lucru. Odată confiscate, ele sunt distruse sistematic, pentru a împiedica reintrarea lor în circuitul comercial.

Această dezbatere revine periodic în atenție. Pe de o parte, distrugerea a mii de perechi de pantofi surprinde sau revoltă pe cei care văd în ea o risipă uriașă, mai ales în contextul dificultăților sociale. Pe de altă parte, vameșii atrag atenția că aceste produse contrafăcute nu respectă, de multe ori, normele de siguranță și pot conține materiale toxice sau periculoase.

Operațiunea de distrugere a avut loc pe 3 iunie, în orașul-port, într-un centru specializat care lucrează pe bază de contract cu autoritățile vamale.

În scurt timp, două macarale mobile au prins și au zdrobit pantofii cu ghearele mecanice, înainte de a-i arunca într-un tocător industrial. Resturile mărunțite rezultate la capătul procesului vor fi apoi arse sau reciclate.

Potrivit lui Stéphane Peterson, director regional la UNIFER Environnement, compania responsabilă de aceste operațiuni, deșeurile rezultate pot avea mai multe destinații. În acest caz, ele vor fi valorificate prin ardere, în colaborare cu un partener local. În alte situații, astfel de reziduuri pot fi tratate pentru a produce combustibil solid, un material cu putere calorifică foarte ridicată, folosit în special pentru alimentarea cuptoarelor din fabricile de ciment.

Un destin neașteptat pentru acești pantofi veniți din China: după 15 ani de așteptare, oprirea lor finală nu a fost nici un magazin, nici un dulap, ci un tocător industrial.