A avut o carieră de succes, decenii întregi, în America. Acum, la 80 de ani, „trăiește dintr-o valiză” în Italia: „Sunt ca un milenial”

Americanul Edward Krueger Connors Jr. s-a mutat în Lecce, Italia Sursa foto: Ed Connors via CNN Newsource

După decenii în care a construit afaceri, a proiectat clădiri și a călătorit prin lume, Edward Krueger Connors Jr. a ajuns la o concluzie neașteptată la începutul celui de-al nouălea deceniu de viață: să rămână pe loc nu mai avea sens. „Mă plictisisem de America”, a declarat Connors pentru CNN Travel.

În ianuarie 2026, cu doar câteva săptămâni înainte de a împlini 81 de ani, eroul din războiul din Vietnam, arhitectul și fostul proprietar de sală de fitness s-a mutat singur în sudul Italiei, închiriind un apartament în Lecce, oraș baroc din regiunea Puglia, pe care îl numește acum „orașul meu Goldilocks perfect” — nici prea mare, nici prea mic.

Decizia lui Connors a fost alimentată de un sentiment tot mai puternic de neliniște. Pensionarea nu i se potrivea, iar ritmul și direcția vieții din Statele Unite nu i se mai păreau potrivite. După ce și-a vândut casa din Venice Beach, a pornit într-o călătorie de două luni prin Europa, în căutarea unui loc care să se potrivească modului în care vrea să trăiască acum.

Mutarea a readus la viață și un vis mai vechi.

A vrut să cumpere un castel medieval din Roma, în 2001, dar atacul asupra turnurilor gemene i-a anulat zborul

Pe 13 septembrie 2001, Connors trebuia să zboare din Los Angeles spre Roma pentru a cumpăra un castel medieval din secolul al XII-lea, lângă Orvieto — un oraș italian tipic de deal din regiunea Umbria — cu tot cu patru hectare de podgorii. La fel ca toate zborurile internaționale din acea săptămână, și al lui a fost anulat după atacurile din 11 septembrie.

Fost militar, Connors a considerat că Statele Unite sunt în război și că nu este momentul să plece. A invocat clauza de forță majoră din contract și a renunțat la achiziție. De atunci a revenit de mai multe ori la Orvieto și spune că ar fi finalizat tranzacția dacă ar fi făcut acea călătorie.

„11 septembrie 2001 mi-a schimbat viața”, spune Connors, crescut în Nebraska. „A fost un moment definitoriu. Am admirat mereu frumusețea și stilul de viață din Italia, așa că acum explorez din nou visul pe care îl aveam acum 25 de ani — să trăiesc în Italia.”

De data aceasta, însă, visul arată diferit.

Nu se teme de moarte

Connors, care nu a fost niciodată căsătorit și nu are copii, spune că nu își mai dorește responsabilitatea de a deține o proprietate mare sau de a face angajamente pe termen lung. A optat pentru un contract de închiriere pe șase luni, aproape de centrul istoric din Lecce, alegând flexibilitatea în locul permanenței.

Spune că perspectiva morții nu îl sperie. Rămâne activ, merge cel puțin 10.000 de pași pe zi și își monitorizează atent sănătatea.

„Am avut o viață plină și nu mă tem că voi muri singur. Am făcut o operație pe cord deschis, triplu bypass, în 2008 și atunci eram pregătit să mor, așa că simt că acum trăiesc o a doua viață. De atunci nu am mai fost internat. Tatăl meu a avut aceeași operație la aceeași vârstă și a trăit până la 96 de ani, așa că am și un avantaj genetic.”

După o carieră intensă, încetinirea ritmului s-a dovedit dificilă. În 1980, Connors a deschis prima franciză Gold's Gym din Statele Unite, contribuind ulterior la extinderea brandului la 704 locații în întreaga lume, înainte de a ieși din afacere în 2004. A lucrat și ca arhitect, proiectând zeci de clădiri și structuri emblematice în California.

Însă, la 80 de ani, spune că plictiseala s-a instalat, amplificată de disconfortul față de schimbările din jurul său.

„Îmi dau seama că am făcut parte din lumea francizelor, dar urâțenia suburbiei americane, cu toate lanțurile de fast-food, mă deprimă și am vrut să las asta în urmă, măcar pentru o vreme.”

O alegere făcută din instinct

Lecce nu a fost o alegere evidentă. Connors a decis să se mute fără să viziteze orașul în prealabil, la sugestia unui prieten. După ce a plecat din SUA, a călătorit timp de două luni prin Europa, analizând opțiuni în Cehia, Polonia, Regatul Unit și Portugalia — inițial prima sa alegere.

„Deși Lisabona era prima opțiune, relieful deluros și lipsa transportului public bine dezvoltat în Portugalia, spre deosebire de serviciul feroviar italian, m-au făcut să simt că aș fi „blocat” într-un singur oraș și că nu aș putea explora ușor restul Europei.”

Clima a fost, de asemenea, un factor decisiv.

„La vârsta mea mă tem să nu cad, iar zăpada și gheața sunt dușmanii mei. Doar trei zone din lume au o climă precum Los Angeles, iar una dintre ele este coasta mediteraneană.”

Cât plătește chirie pentru un apartament cu două camere în Lecce

Sudul Italiei a bifat cele mai multe criterii. Terenul plat din Lecce, conexiunile feroviare și apropierea de aeroportul din Brindisi l-au convins, la fel ca vremea.

„O mare parte din vegetație seamănă cu cea din sudul Californiei, așa că zona mi s-a părut familiară.”

În prezent, plătește 1.100 de dolari pe lună pentru un apartament mobilat cu un dormitor și balcon, sumă care include utilitățile și internetul. Spune că un apartament similar ar costa 3.000 de dolari în Los Angeles, 4.500 în San Francisco și 3.500 în New York.

Lecce, supranumit adesea „Florența Sudului”, i se potrivește. Diminețile le petrece scriind, iar după-amiezile mergând pe jos, reflectând și explorând.

A publicat deja un volum de memorii, „The Three Muscleteers”, în care vorbește despre rețeta sa pentru succes.

„Viața este pe jumătate destin — noroc — și pe jumătate ceea ce faci cu el.”

Mănâncă în oraș de mai multe ori pe săptămână și spune că faptul că ajunge la restaurant mai devreme decât localnicii l-a ajutat să cunoască alți americani.

„Trăiesc clipa”

Descrie Lecce ca fiind nici prea mare, nici prea mic — în contrast cu orașe precum Londra, Lisabona, Roma sau Paris, care i-au confirmat că metropolele nu îl mai atrag.

„Mă plictisesc ușor și, la vârsta mea, nu mă văd angajându-mă să trăiesc undeva pe termen lung, decât dacă aș cumpăra ceva aici cu prietenii. Am avut o duzină de case în viața mea și știu câtă muncă presupun — nu e ceva ce îmi doresc la 80 de ani.”

Ideea de a mai deține o locuință nu îl mai tentează.

„Am avut case frumoase, mobilă frumoasă, mașini frumoase. Toate acestea nu mai prezintă interes pentru mine. Am fost acolo, am făcut asta. Când oamenii mă întreabă „Ed, unde locuiești?”, arăt spre valiză și servietă. Cred că sunt ca un milenial — trăiesc clipa, pentru experiențe.”

Connors călătorește în Europa aproape anual de 62 de ani. Din Lecce, plănuiește să viziteze locuri precum Napoli, vestul Italiei, Irlanda, Regatul Unit și Țările de Jos.

„Mă tentează și o excursie la Marrakesh, Malta sau Atena. O croazieră în Mediterană este unul dintre puținele lucruri de pe lista mea pe care nu le-am făcut.”

Deocamdată, spune el, Lecce este acasă — dar doar atât timp cât se va simți potrivit.

„Dacă nu voi cumpăra ceva aici cu un prieten, probabil nu voi rămâne pentru totdeauna. Dar cine știe? Iau zi cu zi.”