A cumpărat un loz de 10 euro și a câștigat 2 milioane. Tânărul de 18 ani a devenit milionar peste noapte

3 minute de citit Publicat la 09:00 07 Noi 2026 Modificat la 09:00 07 Noi 2026

Un tânăr de 18 ani din Italia a devenit milionar după ce a răzuit un loz în valoare de 10 euro. Foto: GettyImages

Un tânăr de 18 ani din Italia a devenit milionar după ce a răzuit un loz în valoare de 10 euro. Michele, elev în ultimul an de liceu, a câștigat două milioane de euro, iar prima reacție a fost una de neîncredere. Acum, el și familia sa au planuri să își cumpere o casă, însă spun că nu vor renunța la stilul de viață modest și la muncă, potrivit Il Messaggero.

A aflat că a câștigat două milioane de euro în mașină, alături de mama sa

Michele locuiește împreună cu familia în Marzocca, o localitate din apropierea orașului Montemarciano, și lucrează câte două ore pe zi la un bar de pe șoseaua națională 16. După program, în fiecare seară, mama sa vine să îl ia cu mașina pentru a merge împreună acasă.

Luni seară, la finalul turei, tânărul a cumpărat de la colegul său Pasquale un loz din seria „Giochi di Natale”, în valoare de 10 euro. Mai rămăseseră doar patru bilete din acea serie.

Michele a urcat apoi în mașină, alături de mama sa, iar cei doi au răzuit împreună lozul. După câteva secunde, au izbucnit în lacrimi: câștigaseră două milioane de euro.

Neîncrederea și uimirea s-au transformat rapid în bucurie. Emoționați, cei doi au împărtășit vestea cu angajații și clienții barului, apoi au mers acasă pentru a le spune și celorlalți membri ai familiei: tatăl Francesco și sora lui Michele.

„Nu ne vom schimba viața. Vom rămâne oameni modești și muncitori”

Tânărul spune că încă nu își poate reveni după surpriza câștigului. Deși este elev în clasa a XII-a la un liceu cu profil hotelier și de alimentație publică, a ales să lucreze zilnic pentru a-și ajuta familia.

„Sunt foarte fericit și încă aproape că nu-mi vine să cred. Sunt în ultimul an la Panzini, dar îmi place să fiu de ajutor și să muncesc pentru a-mi sprijini familia. Tatăl meu este meșteșugar, iar criza se simte, în timp ce mama lucrează ca îngrijitoare. De aceea, după școală, merg două ore pe zi, de la 18:00 la 20:00, la bar, să muncesc”, a povestit Michele.

La locul de muncă pregătește aperitive și servește clienții la tejghea. El le-a mulțumit patronilor, Marco Brucci și Danial Abdelrahman, pentru că i-au oferit posibilitatea să lucreze în paralel cu școala.

Întrebat ce va face cu banii câștigați, Michele a spus că își dorește, înainte de toate, să își ajute familia să se mute înapoi la Chiaravalle, localitatea în care au locuit timp de 25 de ani.

„Ne vom întoarce să locuim la Chiaravalle, pentru că ne place acolo, și ne vom cumpăra o casă. Dar nu ne vom da viața peste cap. Vom rămâne oameni modești și muncitori, poate doar vom fi mai liniștiți”, a explicat tânărul.

Tatăl visează la un restaurant de familie

Tatăl lui Michele, Francesco, a confirmat că familia își dorește să revină la Chiaravalle. El și-a lăudat fiul, pe care îl descrie drept un tânăr serios și muncitor, pasionat de gastronomie și de domeniul restaurantelor.

Francesco spune că Michele este și un bucătar foarte bun și că, pe viitor, ar fi frumos ca familia să deschidă împreună un restaurant.

„Locuiam deja la Chiaravalle, dar am vrut ca Michele să se nască la Napoli, în ținutul nostru. Este un băiat foarte muncitor și serios. Îi place domeniul restaurantelor și al barurilor și este un bucătar excelent. Ar fi frumos să deschidem un restaurant împreună, în familie”, a spus tatăl său.

Acesta a mai povestit că fiul lui urmează să obțină permisul de conducere și că, după câștig, își va putea cumpăra fără probleme o mașină. Familia este și mare susținătoare a echipei de fotbal Napoli.

„Trebuie să îi mulțumim Domnului, acolo sus”, a adăugat Francesco.

Familia va primi aproximativ 1,6 milioane de euro după impozitare

Din premiul de două milioane de euro, familia va rămâne cu aproximativ 1,6 milioane după reținerea taxelor. Banii ar urma să fie încasați în următoarele 60-90 de zile, însă Michele și tatăl său spun că nu se grăbesc.

Bucuria câștigului este împărtășită și de angajații barului unde lucrează tânărul. Patronii și colegii săi spun că îl consideră parte din familie și că se bucură că premiul a ajuns la oameni care aveau nevoie de un astfel de ajutor.

„Michele este unul de-al nostru. Suntem fericiți că acest câștig a ajuns la o familie care are nevoie de el și care este formată din oameni cumsecade”, au declarat reprezentanții localului.