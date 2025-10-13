A fost acordat ultimul Nobel din 2025. Trei economiști l-au câștigat pentru „explicarea creșterii economice bazate pe inovație”

Publicat la 13:03 13 Oct 2025 Modificat la 13:03 13 Oct 2025

Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat premiul Nobel pentru Economie 2025. Foto: nobelprize.org

Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost acordat unui trio de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt „pentru explicarea creșterii economice bazate pe inovație”, jumătate lui Mokyr „pentru identificarea premiselor pentru o creștere susținută prin progres tehnologic”, iar cealaltă jumătate, în comun, lui Aghion și Howitt „pentru teoria creșterii susținute prin distrugere creativă”, a anunțat luni, 13 octombrie, Academia Regală Suedeză de Științe.

Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Nobel pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel din 2025, acordat de Banca Suediei, lui Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt „pentru explicarea creșterii economice bazate pe inovație”.

Acesta este ultimul premiul Nobel anunțat în acest sezon.