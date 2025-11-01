A fost ales cel mai bun hotel din lume. O noapte aici costă mai mult decât un salariu minim în România

3 minute de citit Publicat la 10:15 01 Noi 2025 Modificat la 10:17 01 Noi 2025

Rosewood Hong Kong a fost desemnat anul acesta cel mai bun hotel din lume. Foto: rosewoodhotels.com

Deși a fost deschis în urmă cu doar șase ani, Rosewood Hong Kong a devenit rapid una dintre clădirile emblematice ale orașului și un nume de referință în industria hotelurilor de lux. După ce a ocupat de două ori un loc pe podium în topul „World’s 50 Best Hotels”, impunătorul hotel de 65 de etaje a fost desemnat anul acesta cel mai bun hotel din lume, potrivit CNN.

Proiectat de designerul taiwanez Tony Chi, hotelul modern cu 413 camere a depășit câștigătorul de anul trecut, Capella Bangkok, în clasamentul realizat de brandul internațional „50 Best”, anunțat în cadrul unei gale desfășurate la Londra. O noapte de cazare la acest hotel costă în jur de 650 de dolari.

„Este o adevărată surpriză și o mare onoare să fim pe primul loc”, a declarat Angus Pitkethley, directorul de vânzări și marketing al Rosewood Hong Kong, pe scena evenimentului organizat la Old Billingsgate. „A fost o seară extrem de emoționantă aici, la Londra... Suntem copleșiți de mândrie și recunoștință pentru această recunoaștere”, a spus el, adăugând că succesul hotelului se datorează echipei sale. „Avem un personal extraordinar, pasionat nu doar de ospitalitate, ci și de Hong Kong în sine”.

› Vezi galeria foto ‹

Servicii de clasă mondială

Potrivit Emma Sleight, coordonatoarea conținutului pentru „The World’s 50 Best Hotels”, clasamentul din acest an „celebrează cele mai remarcabile proprietăți din 22 de destinații de pe șase continente”.

Despre Rosewood Hong Kong, ea a declarat: „Acest hotel excepțional oferă servicii de clasă mondială și experiențe senzoriale de neuitat, în inima unuia dintre cele mai dinamice orașe din lume. Poziționarea lui pe locul întâi consolidează rolul Asiei ca destinație de top pentru turismul de lux, atât de afaceri, cât și de relaxare”.

Asia domină clasamentul

Pe locul al doilea s-a clasat Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, un refugiu de 299 de camere situat în districtul creativ al capitalei thailandeze, urmat îndeaproape de Capella Bangkok, pe locul al treilea.

Passalacqua, un hotel-boutique dintr-o vilă de secol XVIII de pe malul lacului Como, Italia, a fost singura proprietate non-asiatică din top cinci. A ocupat locul patru, fiind desemnat și cel mai bun hotel-boutique din lume.

Clasamentul primelor cinci este completat de Raffles Singapore, hotelul istoric unde s-a născut celebrul cocktail Singapore Sling.

În total, hotelurile asiatice domină lista, cu prezențe importante din Hong Kong, Thailanda și Japonia: Mandarin Oriental Bangkok (locul 7), Upper House Hong Kong (locul 10), Bulgari Tokyo (15), Aman Tokyo (25), Janu Tokyo (37), Mandarin Oriental Hong Kong (41) și The Tokyo Edition Toranomon (45).

Cele mai bune hoteluri de pe alte continente

Cel mai bine clasat hotel din America de Nord este Chablé Yucatán (locul 8), o fostă haciendă din secolul al XIX-lea, aflată în jungla mayașă din Mexic. „Este un loc inspirat de natură, cultură și conexiunea umană”, a declarat Diego Gutiérrez, CEO Chablé Hotels.

În Statele Unite, Hotel Bel-Air din Los Angeles (locul 42) și The Mark din New York (locul 43) au intrat în premieră în top.

În America de Sud, Copacabana Palace din Rio de Janeiro (locul 11) și Rosewood São Paulo (locul 24) sunt singurele hoteluri incluse. Primul a primit și premiul Lavazza Highest New Entry Award, pentru cea mai spectaculoasă intrare în clasament.

În Orientul Mijlociu, Atlantis The Royal din Dubai (locul 6) a fost desemnat cel mai bun hotel din regiune, iar în zona Oceaniei, Capella Sydney (locul 12) a ocupat primul loc.

În Africa, cel mai bine clasat hotel este Royal Mansour Marrakech (locul 13).

Clasamentul The World’s 50 Best Hotels este stabilit de World’s 50 Best Hotel Academy, o organizație care reunește peste 800 de experți din industria ospitalității - hotelieri, jurnaliști de turism și consultanți - din 13 regiuni ale lumii.

Top 5 cele mai bune hoteluri din lume în 2025:

Rosewood Hong Kong

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Thailanda)

Capella Bangkok (Thailanda)

Passalacqua (Italia)

Raffles Singapore