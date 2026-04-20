A fost câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei, în Ungaria. Banii cântăresc 6.000 kg

Pe 18 aprilie, un jucător a câștigat cel mai mare premiu Loto 5/90 din istoria loteriei din Ungaria, în valoare de 6,78 de miliarde forinți, adică aproximativ 18,75 de milioane de euro.

Publicația maghiară Blikk a sintetizat câteva curiozități despre câștigul uriaș. Astfel, în bancnote de 1000 de forinți, greutatea premiului ar depăși 6 tone. Dacă bancnotele de 1000 de forinți ar fi puse cap la cap, șirul ar ajunge de la Budapesta până la Napoli, iar dacă bancnotele ar fi stivuite una peste alta, teancul ar ajunge la înălțimea unui zgârie-nori de 200 de etaje.

De asemenea, un angajat obișnuit ar trebui să muncească 1180 de ani pentru a câștiga o astfel de sumă. Câștigătorul ar putea cumpăra aproape 700 de mașini noi de clasă medie din acest premiu sau 70 de apartamente în Budapesta.

Numerele câștigătoare au fost 9, 23, 45, 71 și 84, iar norocosul trebuie să revendice câștigul în 90 de zile pentru a intra în posesia banilor.