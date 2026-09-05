A fost concediată după 26 de ani de muncă pentru că a lucrat nouă zile de acasă. Instanța i-a dat dreptate angajatorului

3 minute de citit Publicat la 11:00 05 Sep 2026 Modificat la 11:00 05 Sep 2026

Tribunalul a considerat că angajata a încălcat în mod repetat și conștient regulile companiei. Foto: Getty Images

O avocată care lucra de 26 de ani pentru aceeași companie a fost concediată disciplinar după ce, în august 2024, a lucrat timp de nouă zile de acasă fără să aibă aprobarea necesară. Mai mult, în zilele în care trebuia să fie prezentă la birou, și-a înregistrat programul de lucru de pe calculator, deși regulile interne prevedeau pontarea cu amprenta în sediul companiei, potrivit Noticias Trabajo.

Tribunalul Superior de Justiție din Insulele Baleare a confirmat concedierea, considerând că angajata a încălcat în mod repetat și conștient regulile companiei.

Cazul a ajuns în instanță și din cauza unui posibil conflict între angajată și conducerea companiei. Femeia a susținut că măsura concedierii ar fi fost, de fapt, o răzbunare pentru litigiile în care era implicată familia sa.

Un conflict de familie a ridicat suspiciuni

Înainte de concedierea comunicată la 2 octombrie 2024, între familia angajatei și companie existaseră mai multe conflicte juridice.

Tatăl femeii fusese președintele unei companii care, începând din 2022, a fost implicată în mai multe acțiuni în instanță împotriva angajatorului fiicei sale. Printre acestea s-au numărat o cerere de recuperare a unei sume de bani, o plângere penală pentru fals în acte și fraudă procesuală, depusă în octombrie 2023 și ulterior clasată, precum și o acțiune civilă introdusă în aprilie 2024.

Și sora angajatei, care lucra la aceeași companie, depusese în ianuarie 2024 o sesizare la Inspectoratul Muncii.

Pe fondul acestor dispute, avocata a susținut că motivul real al concedierii nu era comportamentul său profesional, ci dorința companiei de a se răzbuna pentru conflictele cu familia sa.

Ce i-a reproșat compania

Angajatorul a invocat prevederile contractului colectiv aplicabil sectorului asigurărilor și a considerat că faptele femeii reprezintă fraudă, lipsă de loialitate, abuz de încredere și indisciplină.

Problema a apărut în august 2024, când angajata a lucrat de acasă timp de nouă zile, deși programul stabilit pentru acea perioadă prevedea prezența la birou.

Regulamentul intern al companiei era clar: orice modificare a zilelor în care un angajat putea lucra de acasă trebuia aprobată în prealabil, în scris, de superiorul direct.

Existau reguli precise și pentru pontaj. În zilele în care angajatul trebuia să fie prezent la sediu, acesta trebuia să își înregistreze programul folosind sistemul cu amprentă. Pontarea de pe calculator era interzisă.

În cazul unor pontaje manuale, angajații trebuiau să anunțe și să justifice în prealabil situația prin e-mail.

Potrivit companiei, femeia nu ceruse aprobarea pentru cele nouă zile de telemuncă și nici nu a prezentat un motiv care să o fi împiedicat să se prezinte la birou.

A contestat concedierea

Avocata a contestat decizia în instanță, însă Judecătoria pentru litigii de muncă nr. 2 din Palma i-a respins acțiunea și a considerat concedierea justificată.

Instanța a apreciat că angajatorul demonstrase existența unei încălcări reale și suficient de grave pentru a justifica sancțiunea, fără ca aceasta să fie legată de un motiv discriminatoriu.

Mai exact, judecătorii au considerat că femeia a încălcat în mod repetat și conștient regulile privind prezența la birou și controlul orelor de muncă.

Nemulțumită de decizie, aceasta a făcut apel la Tribunalul Superior de Justiție din Insulele Baleare.

Nouă zile de absență au fost suficiente pentru concediere

Unul dintre argumentele femeii a fost că instanța a greșit atunci când a echivalat telemunca fără aprobare cu absența de la serviciu.

Judecătorii nu au fost de acord.

Faptul că angajata nu s-a prezentat fizic la birou timp de nouă zile, deși acele zile erau stabilite ca zile de lucru la sediu și nu exista nicio aprobare pentru schimbarea programului, a fost considerat o încălcare evidentă a disciplinei.

Un alt element important a fost modul în care și-a pontat programul. În loc să folosească sistemul cu amprentă din sediul companiei, femeia a înregistrat orele de lucru de pe calculator, contrar regulilor interne.

Instanța a considerat că și această conduită reprezenta o încălcare a dispozițiilor angajatorului.

Nici cei 26 de ani de vechime nu au schimbat decizia

Femeia a invocat și vechimea sa de peste 26 de ani în companie, precum și faptul că nu mai fusese sancționată anterior.

Judecătorii au considerat însă că aceste elemente nu sunt suficiente pentru a schimba sancțiunea.

În opinia instanței, comportamentul ei nu a fost o simplă greșeală sau o abatere izolată, ci a presupus o încălcare „clară și conștientă” a regulilor companiei.

Mai mult, femeia nu a reușit să explice de ce a procedat astfel și nici să prezinte un motiv care să justifice încălcarea regulilor.

Instanța a considerat că modul în care a acționat demonstra un „clar dispreț” față de normele interne ale companiei și o lipsă de loialitate în îndeplinirea obligațiilor de serviciu.

În aceste condiții, judecătorii au apreciat că vechimea în muncă și lipsa sancțiunilor anterioare nu erau suficiente pentru aplicarea unei sancțiuni mai blânde.

Tribunalul Superior de Justiție din Insulele Baleare a respins astfel apelul și a menținut decizia inițială: concedierea disciplinară a fost considerată legală.