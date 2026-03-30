A murit cel mai în vârstă model în activitate din lume. Daphne Selfe avea 97 de ani

Daphne Selfe, care era considerată chipul emblematic al modei „granny chic” a murit la vârsta de 97 de ani, fiind cel mai în vârstă model în activitate.

Decesul modelului britanic, care a avut loc într-un azil de bătrâni, a fost confirmat de fiica sa, Rose Wordsworth. După ce a lucrat ca model în tinerețe, cariera lui Daphne Selfe a luat o turnură decisivă când a fost remarcată de un căutător de talente la vârsta de 70 de ani, relatează Corriere della Sera.

De atunci, a început să participe la cele mai exclusiviste evenimente din lume și să lucreze pentru cele mai importante case de modă. A apărut în paginile Vogue, a defilat pe podium pentru Dolce & Gabbana și a fost fotografiată de David Bailey, Mario Testino și Nick Knight.

În decembrie 2023, Telegraph a intervievat-o despre stilul și rutina ei de frumusețe: „Broccoli și șampanie”, a spus ea.

Azilul de bătrâni unde a murit este cu adevărat special: situat pe un teren de trei acri la periferia orașului Twickenham, reședința este finanțată de Royal Variety Charity, care deservește lumea divertismentului, dar într-un mod egalitar, primindu-i atât pe cei care lucrează în culise, cât și pe marile vedete.

Printre foștii rezidenți se numără Dame Thora Hird, Sir Norman Wisdom și Mike Yarwood. Nu este o coincidență faptul că este supranumită „Paradisul vechilor profesioniști”: chiar și cele 40 de camere ale sale sunt numite după celebrități.