A vândut firma familiei pe 1,7 miliarde de dolari și a împărțit 240 de milioane între cei 540 de angajați

După 43 de ani, o familie din SUA și-a vândut compania de echipamente electrice pentru 1,7 miliarde de dolari și a oferit celor 540 de angajați 240 de milioane din această sumă, scrie Times of India.

Patronul unei companii dintr-un orășel din Louisiana a împărțit 240 de milioane de dolari între cei 540 de angajați cu normă întreagă, după ce a vândut afacerea de familie. În medie, fiecare lucrător a primit aproximativ 443.000 de dolari.

Graham Walker, fostul CEO al Fibrebond Corp. din Minden, a vândut anul trecut producătorul de carcase pentru echipamente electrice către gigantul Eaton, specializat în managementul energiei, pentru 1,7 miliarde de dolari. Înainte de a semna tranzacția, Walker a pus o singură condiție în contract: 15% din suma încasată să ajungă la angajați – deși niciunul dintre ei nu deținea acțiuni în companie. Povestea a fost publicată inițial de The Wall Street Journal.

Cum o tranzacție de 1,7 miliarde de dolari i-a transformat pe muncitorii din fabrică în milionari peste noapte

Bonusurile, plătite începând din iunie, sunt eșalonate pe cinci ani și vin cu o clauză de retenție: angajații trebuie să rămână în companie ca să primească întreaga sumă. Cei peste 65 de ani au fost scutiți de această condiție, astfel încât veteranii să se poată pensiona imediat. Întrebat de WSJ de ce a ales procentul de 15%, Walker a răspuns scurt: „Este mai mult de 10%.”

Reacțiile din ziua în care au aflat au variat de la neîncredere la lacrimi. Un angajat a întrebat dacă sunt camere ascunse care filmează. Un altul a plecat cu mașinuța de golf cu pumnul ridicat în aer.

De la o fabrică arsă la boom-ul centrelor de date

Fibrebond a fost înființată în 1982 de tatăl lui Walker, Claud, și producea structuri pentru echipamente telefonice și electrice. În 1998, fabrica a ars din temelii, iar prăbușirea bulei dot-com care a urmat a spulberat cererea, reducând numărul de angajați de la circa 900 la 320. Familia Walker a continuat să plătească salariile și în cele mai grele perioade, au declarat angajații pentru WSJ – ceea ce i-a câștigat o loialitate de lungă durată.

Revenirea a pornit de la un pariu de 150 de milioane de dolari pe infrastructura centrelor de date. Cererea de servicii cloud din timpul restricțiilor COVID a făcut ca investiția să dea roade în 2020. Apoi, expansiunea legată de inteligența artificială și terminalele de export de gaz natural lichefiat (LNG) au împins vânzările în sus cu aproape 400% în cinci ani, atrăgând atenția marilor jucători interesați de achiziție.

Ipoteci achitate, pensii asigurate și vacanțe în Cancun

Lesia Key, angajată din 1995 pe un salariu de 5,35 dolari pe oră, și-a achitat ipoteca și și-a deschis un butic de haine. Hong Blackwell, 67 de ani, s-a pensionat și i-a cumpărat soțului o Toyota Tacoma. Hector Moreno, executiv în dezvoltarea afacerii, a luat 25 de membri ai familiei în vacanță la Cancun.

Walker a demisionat pe 31 decembrie. Familia sa a rămas cu peste un miliard de dolari în urma vânzării.