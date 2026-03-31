Accident în Japonia la un detector de neutrino - „particulele fantomă” ale Universului. Cinci persoane au fost rănite

Imagine de arhivă a unei instalații din Japonia folosite pentru detectarea particulelor neutrino. Foto: Getty Images

Cinci persoane au fost transportate la spital, marţi, în urma unui accident produs la un detector de neutrino de ultimă generaţie aflat în construcţie în prefectura Gifu din centrul Japoniei, a anunţat poliţia, informează agenţia Kyodo, preluată de Agerpres.

Unul dintre cei cinci muncitori a suferit răni grave după ce o conductă s-a rupt într-un tunel al instalaţiei Hyper-Kamiokande din oraşul Hida, în jurul orei locale 10:15, însă, potrivit autorităţilor, toţi erau conştienţi şi capabili să vorbească.

Muncitorii injectau aer în conductă şi aplicau presiune pentru a confirma că nu există scurgeri, în cadrul operaţiunilor de verificare şi, conform poliţiei, se pare că au fost surprinşi de explozia provocată de ruperea conductei.

Detectorul subteran, un proiect de cercetare ştiinţifică de talie mondială menit să dezvăluie secretele micilor particule subatomice, urmează să înceapă observaţiile în 2028.

Proiectul are drept scop înţelegerea evoluţiei originii materiei în univers şi a teoriilor fundamentale privind particulele elementare prin observarea neutrino şi cercetarea teoriei dezintegrării protonilor, potrivit reprezentanţilor instalaţiei găzduite de Universitatea din Tokyo şi de High Energy Accelerator Research Organization (KEK) din Japonia.

Neutrino sunt particule minuscule care pot trece prin orice, arareori interacționând cu materia. Sunt cele mai abundente particule din Univers, create în primele momente ale Big Bang-ului, iar trilioane dintre ele trec prin corpurile noastre în fiecare secundă, fără să ne dăm seama. Cu toate acestea, oamenii de știință întâmpină în continuare dificultăți în a le înțelege, conform Agerpres.