Adevărata dramă coreeană nu e pe Netflix. E în familia LG, unde văduva și fiicele fondatorului acuză că li s-au furat miliarde

Seul, Coreea de Sud. sursa foto: Getty

Văduva și fiicele fostului președinte LG au depus o plângere penală în care acuză că miliarde de dolari în acțiuni ale conglomeratului sud-coreean au fost ascunse pe nume împrumutate, într-un sistem de care ele spun că nu au știut. Înregistrări secrete făcute de văduvă la întâlniri cu oficiali ai companiei au devenit piesa centrală a dosarului, arată o anchetă The New York Times.

Într-o joi după-amiază, în iunie 2020, doi directori din departamentul financiar al LG au ajuns la casa de pe deal a lui Kim Young-shik, văduva fostului președinte al companiei, pentru ceea ce trebuia să fie o trecere în revistă de rutină a finanțelor familiei.

S-au așezat la o masă lungă de lemn, lângă intrare, cu vedere panoramică asupra Seulului și a unei grădini japoneze îngrijite de fostul președinte, care murise cu doi ani în urmă. El transformase LG într-unul dintre cele mai puternice „chaebol”-uri din Coreea de Sud – conglomeratele conduse de familii care au dominat economia țării timp de decenii.

Kim Young-shik și fiica ei mai mare au discutat o parte din întâlnire despre factura lunară la electricitate și despre cumpărarea sau leasingul unui nou Chevrolet. Apoi cele două femei au trecut la ceea ce le interesa cu adevărat. Voiau o explicație despre o formulă secretă care guverna modul în care acțiunile familiei la LG fuseseră împărțite după moartea soțului și tatălui lor, Koo Bon-moo.

Un oficial de rang înalt al companiei a explicat că activele familiei, inclusiv pachetul de 38 la sută din LG, erau reunite într-un fond comun și controlate efectiv de un cerc restrâns de membri ai familiei, cunoscut drept „grupul acționarilor.”

Acesta a spus că Koo Kwang-mo, președintele LG și fiul adoptiv al lui Kim Young-shik, controla aproximativ două treimi din pachetul de acțiuni al familiei – circa 26 la sută din acțiunile LG. Asta e semnificativ mai mult decât cele 16 procente declarate în raportările către autorități, o diferență de aproximativ 1,6 miliarde de dolari, ceea ce sugerează că o parte din acțiunile sale erau deținute pe numele altor membri ai familiei.

La un moment dat în timpul întâlnirii, oficialul respectiv, Ha Beom-jong, în prezent președintele LG, i-a spus lui Kim Young-shik că poate începe să folosească o parte din banii soțului răposat, aflați pe numele altor rude. Fiindcă numele erau „dispersate”, a spus el, autoritățile sud-coreene nu vor găsi o urmă documentară pe care să o impoziteze.

Ceea ce oficialii nu știau era că Kim Young-shik înregistra în secret întâlnirea – o înregistrare care a ajuns piesa centrală în efortul văduvei și al fiicei sale de a expune ceea ce ele consideră un comportament potențial infracțional al companiei.

Timp de decenii, viața lui Kim Young-shik a gravitat în jurul companiei și al familiei, interesele celor două fiind atât de întrepătrunse încât era greu de distins unde se termina una și unde începea cealaltă, cu soțul ei la conducerea amândurora. Chiar și adopția lui Koo Kwang-mo a fost menită să protejeze compania, un conglomerat cu afaceri globale diverse, inclusiv LG Electronics.

După ce fiul lor adolescent a murit tragic în 1994, cei doi soți au încercat să aibă un alt băiat – în familiile fondatoare de chaebol, conducerea companiei se transmite pe linie masculină. Au avut însă o fiică. Așa că l-au adoptat pe Kwang-mo, nepotul soțului, și l-au pregătit ca viitor președinte al LG.

Dar relația lui Kim Young-shik cu această companie – și, în cele din urmă, cu propria familie – a început să se fisureze pe măsură ce i-au crescut suspiciunile în legătură cu ce spuneau oficialii LG și Koo Kwang-mo despre ce vor moșteni ea și cele două fiice.

„Eram anxioasă și mi-era teamă că, dacă aș muri, totul i-ar fi dat din nou lui Kwang-mo, lăsându-le pe fiicele mele fără nimic”, a spus Kim Young-shik într-un răspuns scris la întrebările The New York Times.

Înregistrările ei, alături de transcrierile altor conversații pe care fiicele le-au avut cu oficiali LG, se numărau printre sutele de pagini de documente și dosare depuse într-un proces din 2023, intentat de Kim Young-shik și fiicele sale. Femeile au susținut că fuseseră induse în eroare să accepte un acord de moștenire inechitabil, care îi lăsa lui Koo Kwang-mo o parte disproporționată din averea fostului președinte, evaluată la aproape două miliarde de dolari.

Pierdut în drama procesului este un alt aspect al plângerilor celor trei femei: că au fost ținute în necunoștință de cauză cu privire la o structură ilegală de proprietate la care participaseră fără să știe, și că averea reală a fostului președinte era cu mult mai mare decât cea declarată public.

În februarie, o instanță sud-coreeană a respins procesul de moștenire, spunând că pretențiile femeilor nu au temei și că nu există dovezi că acțiunile ar fi fost deținute pe numele altor persoane. Acestea au anunțat că vor face apel.

Decizia a fost o victorie pentru conducerea corporativă a LG. Dar s-ar putea să nu pună capăt disputei: într-o evoluție raportată acum pentru prima dată, Kim Young-shik și fiica sa mai mare au depus o plângere penală la Parchetul Central al Districtului Seul în noiembrie 2024, împotriva lui Koo Kwang-mo și a tatălui său biologic. Ha Beom-jong și un alt oficial de rang înalt al LG sunt menționați în plângere.

Bătălia juridică a femeilor se concentrează pe practicile neobișnuite de guvernanță ale chaebol-urilor sud-coreene – un amestec neconvențional de giganți corporativi și afaceri controlate de familii. În centrul plângerii penale se află o practică cunoscută sub numele de „nume împrumutat” (nominee), în care o persoană deține acțiuni în numele alteia.

În 1993, Coreea de Sud a adoptat o lege care impune folosirea numelor reale în tranzacțiile financiare, pentru a preveni ascunderea activelor, deși nu a stipulat explicit că acțiunile deținute pe nume împrumutate sunt ilegale. Totuși, practica este adesea folosită pentru a facilita infracțiuni precum evaziunea fiscală sau eludarea reglementărilor financiare, explică Bahng Minju, partener la firma de avocatură Weon Law din Seul. Aceste aranjamente sunt greu de dovedit, a adăugat el, fiindcă implică de obicei membri ai familiei, lasă puțină documentație și se bazează pe acorduri tacite.

Woochan Kim, profesor de finanțe la Korea University Business School, a declarat că acțiunile pe nume împrumutate erau mai frecvente în trecut, dar că stimulentul persistă pentru unele familii de chaebol care încearcă să evite impozitul pe moștenire din Coreea de Sud, printre cele mai mari din lume, ajungând până la 50 la sută.

Femeile susțin că astfel de practici au fost folosite în familia lor. În plângerea penală, ele au afirmat că acțiunile pe nume împrumutate au fost utilizate pentru evaziune fiscală, delapidare și încălcări ale legislației pieței de capital, și au cerut procurorilor deschiderea unei anchete complete.

În Coreea de Sud, orice persoană care se consideră victima unei infracțiuni poate depune o plângere penală, urmând ca procurorii să decidă dacă anchetează sau formulează acuzații. Un purtător de cuvânt al Parchetului a refuzat să comenteze plângerea, invocând regulile privind nediscutarea cazurilor individuale.

Koo Yeon-kyung, fiica mai mare a fostului președinte, a declarat într-un comunicat transmis The Times că ea, sora ei și mama lor vor desființarea structurii de proprietate pe nume împrumutate. Aceasta le permite anumitor persoane să „consolideze o putere și o avere enormă”, în timp ce altele, în special femeile, rămân „izolate, induse în eroare și lipsite de moștenirea ce li se cuvine”, a spus ea.

Într-un interviu scris separat, Koo Yeon-kyung a declarat că mulți membri ai familiei nu știuseră de acțiunile pe nume împrumutate și pur și simplu urmaseră instrucțiunile patriarhilor familiei și ale echipei de administrare financiară.

Yulchon, firma de avocatură sud-coreeană care l-a reprezentat pe președintele LG în procesul de moștenire, nu a răspuns direct la întrebări despre înregistrări, dar a spus că acestea reflectă doar „fragmente sau cuvinte izolate” selectate de cele trei femei. Firma a mai spus că disputa nu este „în niciun fel legată de gen” și se concentrează pe acorduri încheiate din liberă voință și pe respectarea legii. (Firma a precizat că răspunde unei solicitări de comentarii pe care The Times o trimisese lui Koo Kwang-mo, lui Ha Beom-jong și lui Kang Yoo-shik, fost vicepreședinte al LG și consilier de lungă dată al fostului președinte.)

Yulchon a declarat că pretențiile reclamantelor repetă argumente pe care acestea „le-au afirmat unilateral, fără dovezi obiective” sau „le-au prezentat într-o manieră distorsionată” în procesul civil anterior, subliniind că instanța sud-coreeană nu le-a acceptat.

Dincolo de riscurile juridice, acuzațiile venite din partea lui Kim Young-shik și a celor două fiice, care dețin împreună acțiuni LG în valoare de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, ar putea reaprinde criticile recurente conform cărora familiile de chaebol își pun propriile interese mai presus de cele ale altor investitori.

Acțiunile LG au crescut cu aproximativ 49 la sută în ultimul an, dar performanța rămâne sub cea a pieței sud-coreene în ansamblu – indicele de referință KOSPI a înregistrat o creștere de peste 100 la sută în aceeași perioadă.

Familia fondatoare a LG s-a mai confruntat cu anchete fiscale în trecut. În 2018, procurorii au percheziționat sediul companiei din Seul și au pus sub acuzare 14 membri ai familiei Koo, alături de echipa financiară, pentru evaziune fiscală în valoare de miliarde de woni – printre cei vizați fiind tatăl biologic al lui Koo Kwang-mo, Kim Young-shik și fiica ei mai mare. O instanță din Seul i-a declarat nevinovați pe toți în 2019.

Episodul a atras atenția asupra finanțelor familiei, dar nu și asupra modului în care erau administrate. Cele trei femei susțin că sistemul de acțiuni pe nume împrumutate al LG este gestionat de o echipă financiară care controlează activele, registrele bancare și sigiliile personale ale zecilor de membri ai familiei, permițându-i să deschidă conturi, să contracteze credite și să efectueze tranzacții fără știrea sau acordul acestora.

Koo Yeon-kyung, fiica mai mare, a declarat în interviul scris că a descoperit în 2022 că 21 de conturi bancare fuseseră deschise pe numele ei fără aprobarea sa.

La o întâlnire din mai 2022, când acestea se gândeau să intenteze procesul de anulare a acordului de moștenire, Koo Kwang-mo, care devenise între timp președintele companiei, le-a spus că un astfel de demers ar putea scoate la lumină această practică de lungă durată a familiei și că, în calitate de lider al companiei, el ar fi cel tras la răspundere penală.

„Fiindcă numele nu corespund de la vârf, există un risc”, a spus el într-o înregistrare făcută de Kim Young-shik și analizată de The Times.

„Dacă angajații devin avertizori de integritate, aș putea primi 30 de ani de închisoare”, a spus el. „De aceea doar un număr mic de oameni discută despre asta.”

Koo Kwang-mo nu a răspuns întrebărilor despre acest comentariu. Yulchon a declarat că un comunicat al firmei ține loc de răspuns din partea sa.

La o întâlnire separată cu Kim Young-shik, câteva luni mai târziu, Kang Yoo-shik, fostul vicepreședinte LG, a spus că venise să ofere mai multe detalii despre modul în care funcționa așa-numitul „grup al acționarilor” și cum acesta se trăgea, de-a lungul generațiilor, dintr-o structură instituită de patriarhii companiei.

„Numele nu contează”, spune Kang în înregistrare. „În cele din urmă, a fost vorba de ajustarea activelor acționarilor pentru menținerea acestor proporții.” Nici el nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Când a depus mărturie ca martor în proces, în ianuarie, Kang a precizat că nu știe dacă Koo Kwang-mo controla mai multe acțiuni decât cele declarate public, dar a negat existența acțiunilor pe nume împrumutate. Întrebat, Kang a spus că discuția sa cu văduva nu fusese despre ceva deja realizat, ci mai degrabă despre un „obiectiv în mișcare” la care familia aspira.

Pe banca martorilor, Kang a declarat că se dusese să vorbească cu Kim Young-shik pentru a clarifica orice confuzie și a-i alina eventualele nemulțumiri. Dar conversația, conform înregistrării, a inclus și un avertisment: continuarea procesului ar putea afecta reputația LG ca o companie armonioasă.

„Vă rog, rezolvați asta în cadrul familiei”, a spus Kang. „Dacă iese la iveală, reputația companiei va fi distrusă.”