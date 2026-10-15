Alertă de sănătate în Mexic: amiba „mâncătoare de creier” a fost detectată în Yucatan, şase lacuri au fost închise

Infectarea are loc atunci când apa contaminată pătrunde prin nas. Foto:Getty Images

Este alertă de sănătate publică în Mexic. Amiba „mâncătoare de creiere” a fost detectată în șase lacuri artificiale din Yucatan, o regiune foarte turistică a țării nord-americane. Toate lacurile au fost închise, potrivit surselor AFP.

Apa din șase dintre cele nouă lacuri din Yucatán (sud-est) au fost analizate după ce un instructor de schi a murit anul trecut, la scurt timp după ce contractase amiba Naegleria fowleri, relatează Agerpres.

Alertă de sănătate în Mexic

Yucatan este cunoscut pentru plajele sale de la Golful Mexic, staţiunile sale şi pentru ruinele sale mayaşe. Decesul instructorului de schi după infecția cu această amibă este primul din acest stat.

Lacurile artificiale au fost amenajate de autoritățile locale în scopuri recreative, pentru schi nautic, paddleboarding şi caiac, în centre comerciale şi rezidenţe de lux.

Pe lângă închiderea lacurilor și impresionantele sale bazine naturale de apă dulce, cunoscute sub numele de cenote (gropi şi cavităţi naturale cu apă dulce şi cristalină, formate prin prăbuşirea rocii calcaroase) sunt atent monitorizate de inspectorii sanitari.



Secretarul pentru Sănătate din Yucatan, Alberto Alcocer, a îndemnat locuitorii să consulte cât mai repede un medic dacă este posibil să fi intrat în contact cu apă contaminată.



„Descoperirea acestei amibe în mediu nu înseamnă că există o epidemie şi nici că persoanele care au vizitat aceste locuri sunt bolnave. Mecanismul de infectare se produce atunci când apa contaminată (...) pătrunde prin nas. Asta înseamnă că trebuie să continuăm să acţionăm în mod preventiv”, a precizat oficialul într-un videoclip publicat miercuri seară.

Ce boală provoacă amiba „mâncătoare de creiere”

Instructorul de schi decedat a fost spitalizat timp de mai multe zile înainte de a muri de meningo-encefalită amibiană primară, boala provocată de această amibă.



Naegleria fowleri proliferează în apele dulci stătătoare din lacuri, râuri, iazuri şi izvoare termale din întreaga lume, în special la temperaturi cuprinse între 35 şi 46 °C, conform autorităţilor sanitare mexicane.



Infecţiile cerebrale pe care le provoacă sunt foarte rare, dar aproape întotdeauna mortale.



Guvernul din Yucatan a deschis o anchetă cu privire la companiile responsabile de întreţinerea şi calitatea apei din primul lac în care a fost detectată prezenţa amibei.