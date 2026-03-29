Analizarea unui ADN vechi de peste 14.000 de ani schimbă total ce se credea până acum despre îmblânzirea câinilor

In realizarea studiului, cercetătorii au folosit tehnici genetice avansate, analizând ADN-ul a 216 rămășițe scheletice canine. Sursa foto: Profimedia

Un nou studiu internațional publicat în revista Nature datează originile câinelui domestic în urmă cu peste 14.000 de ani. Analizele genetice dezvăluie o legătură directă între câinii vânătorilor-culegători europeni și câinii moderni. Cercetarea face, de asemenea, lumină asupra relației dintre migrația umană, agricultură și evoluția celui mai bun prieten al omului.

O investigație genetică de 14 milenii

Câinele a fost primul animal domesticit de oameni, cu mult înainte de inventarea agriculturii. Cu toate acestea, reconstituirea momentului și a modului în care a avut loc această transformare a fost întotdeauna complexă. Un nou studiu realizat de un mare consorțiu internațional condus de Institutul Francis Crick, Universitatea din East Anglia și Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționară, publicat în revista Nature şi preluat de La Stampa oferă acum dovezi genetice directe care datează domesticirea până în urmă cu cel puțin 14.200 de ani. Până acum, cele mai vechi dovezi genetice datează de aproximativ 10.900 de ani.

Principala limitare era dificultatea de a extrage ADN lizibil din rămășițe foarte vechi și de a face distincția fiabilă între câini și lupi doar pe baza oaselor.

ADN-ul antic dezvăluie identitatea primilor câini europeni

Pentru a depăși aceste obstacole, cercetătorii au folosit tehnici genetice avansate, analizând ADN-ul a 216 rămășițe scheletice canine, dintre care 181 datează din perioada anterioară neoliticului, datând așadar de acum aproximativ 10.000 de ani.

Probele provin din numeroase locații din Europa și regiunile înconjurătoare, inclusiv Elveția, Germania, Franța, Belgia, Olanda, Turcia, Suedia, Danemarca și Scoția. Folosind tehnica de captare prin hibridizare, concepută pentru a izola ADN-ul canin de contaminarea microbiană, echipa a reușit să identifice cu precizie numeroase specimene. Printre acestea se numără un câine vechi de 14.200 de ani, găsit la situl Kesslerloch din Elveția, unul dintre cele mai vechi confirmate genetic vreodată. La aceasta se adaugă un alt exemplar din Turcia, vechi de 15.800 de ani, analizat într-un studiu paralel, care reprezintă una dintre cele mai vechi dovezi genetice ale câinilor domestici.

Diferențierea câinilor de lupi: rolul crucial al geneticii

Unul dintre cele mai semnificative aspecte ale studiului se referă la distincția dintre câini și lupi. Cercetătorii au clasificat rămășițele comparând ADN-ul lor cu cel al câinilor moderni, identificând cu succes 141 din 216 mostre. Au existat și câteva surprize. Un canid (n.red. mamifer carnivor, caracterizat prin gheare neretractile, bot alungit și corp adaptat pentru alergare ) din Belgia, vechi de 13.700 de ani, considerat anterior a fi un câine datorită dimensiunilor sale mici și a unor modificări atribuite oamenilor, a fost identificat în schimb ca fiind un lup.

Anders Bergström, primul autor al studiului a precizat: „Fără utilizarea acestor instrumente genetice avansate, nu am putea distinge cu încredere câinii de lupi doar pe baza scheletelor.”

Originea comună pentru câinii europeni

Analizele sugerează că toți câinii europeni timpurii au o origine genetică comună, atribuibilă populațiilor de lupi din estul Eurasiei. Unele exemplare prezintă urme minore de contribuții genetice din partea lupilor din vestul Eurasiei, dar fără un rol dominant. Această descoperire este crucială: indică faptul că aceşti câini europeni nu au fost domesticiți independent în Europa, ci mai degrabă descind dintr-o linie comună, probabil originară din Asia.

Câinele Kesslerloch oferă un indiciu cheie, după cum a observat în continuare Bergström: „Întrucât câinele Kesslerloch, care datează de acum 14.200 de ani, era deja mai asemănător cu câinii europeni de mai târziu decât cu cei asiatici, câinii trebuie să fi fost domesticiți cu mult înainte de această perioadă, permițând apariția acestor diferențe genetice.”

Impactul agriculturii asupra evoluției câinelui

Sosirea agriculturii în Europa, acum aproximativ 10.000 de ani, a fost însoțită de o migrație la scară largă a populațiilor din sud-vestul Asiei. Acest eveniment a transformat profund genetica umană, dar impactul său asupra câinilor pare a fi mai subtil. Conform studiului, modificările genetice la câini au urmat pe cele petrecute în cazul oamenilor, dar într-o măsură mai mică.

Câinii vânătorilor-culegători europeni au continuat să contribuie semnificativ la structura genetică a populațiilor canine ulterioare. Analizele câinilor moderni arată că aceștia sunt încă în mare măsură similari cu câinii neolitici. Acest aspect implică faptul că multe rase europene actuale ar putea proveni din aproximativ jumătate dintre câinii care au trăit înainte de introducerea agriculturii.

Câinii și oamenii: o istorie de evoluţie comună

Legătura dintre oameni și câini apare ca unul dintre cele mai fascinante aspecte ale studiului. Pontus Skoglund, autor principal și director al Laboratorului de Genomică Antică de la Institutul Crick, a subliniat: „Câinii au fost singurele animale domestice care au precedat agricultura, așa că evoluția lor ne poate ajuta să înțelegem cum o schimbare majoră a stilului de viață a modelat istoria noastră.”

Acesta a mai adăugat: „Este fascinant faptul că aceşti câini care au trăit înainte de epoca agricolă au contribuit substanțial la genetica câinilor europeni din epoca agricolă și din prezent. Câinii au fost în mod clar importanți pentru strămoșii noștri, deoarece primii fermieri par să fi adoptat câinii vânătorilor-culegători din trecut în grupurile lor pe măsură ce aceștia se mutau în Europa.”

Întrebări și perspective noi

În ciuda acestui progres, rămân multe întrebări, aşa cum a subliniat Bergström: „Cu toate acestea, rămân multe întrebări: încă studiem unde și cum s-au răspândit câinii în Europa după o probabilă domesticire în Asia. Fiecare dovadă reprezintă un pas înainte în această călătorie.”

Cercetarea marchează totuşi un punct de cotitură: datorită ADN-ului antic, istoria câinilor se împletește din ce în ce mai mult cu cea a oamenilor, dezvăluind o relație străveche, complexă și încă parțial neexplorată.