Așa arată SPA-ul unde meditezi în sicriu: Clienții stau închiși 30 de minute ca într-un mormânt. Cât costă o ședință de „relaxare”

2 minute de citit Publicat la 16:35 06 Noi 2025 Modificat la 16:36 06 Noi 2025

Un SPA din Tokyo, Japonia, a inventat sesiunile de meditație ținute într-un sicriu. Sursa foto: Profimedia Images

Un centru de wellness din metropola japoneză Tokyo propune o experiență neobișnuită de relaxare: sesiuni de meditație ținute...într-un sicriu. Conceptul, lansat de Meiso Kukan Kanoke-in, un spa din cartierul Takadanobaba, invită clienții să reflecteze asupra vieții prin conștientizarea morții.

Participanții sunt încurajați să „aibă o conversație cu ei înșiși” în timp ce stau întinși într-un sicriu autentic, identic cu cele folosite în ceremoniile funerare tradiționale budiste din Japonia. Ideea, spun organizatorii, este de a oferi un moment de introspecție profundă, în care oamenii pot contempla trecutul, prezentul și viitorul lor.

Denumirea spa-ului – „Meiso Kukan Kanoke-in” – se traduce aproximativ prin „spațiu de meditație în sicriu”.

› Vezi galeria foto ‹

O experiență între liniște și reflecție

Pe durata unei sesiuni de 30 de minute, clienții pot asculta muzică ambientală și pot privi imagini liniștitoare proiectate pe tavanul sicriului. Panoul de deasupra feței rămâne deschis, însă, pentru cei care se simt confortabil, capacul poate fi îndepărtat complet.

Spa-ul subliniază că această activitate este una laică, deschisă tuturor, indiferent de religie, și destinată celor care doresc o pauză de la agitația cotidiană pentru a medita la sensul existenței.

Pentru a participa, clienții trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să nu depășească 185 cm înălțime și 90 kg greutate, și – foarte important – să nu sufere de claustrofobie.

O sesiune de 45 de minute (inclusiv 30 de minute de meditație) costă aproximativ 13 euro (2.000 yeni japonezi). Spa-ul organizează patru sesiuni zilnic, la orele 11:00, 13:00, 15:00 și 17:00.

La final, participanții sunt invitați să lase un mesaj sau un gând scris pentru ceilalți vizitatori – o mică „urmă” simbolică a experienței trăite.

Prin acest concept unic, Meiso Kukan Kanoke-in își dorește să îmbine cultura japoneză a reflecției asupra efemerității cu tendințele moderne ale wellness-ului, transformând moartea dintr-un subiect tabu într-o cale spre înțelegerea mai profundă a vieții.