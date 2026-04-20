Ateliere de magie la școală, în Italia. Iluzioniștii le antrenează copiilor abilitățile motrice pentru a deprinde scrisul de mână

Directoarea unei grădinițe din localitatea Castelvetro din provincia Modena, Italia a avut o iniţiativă inedită: a organizat ateliere cu magicieni pentru ca cei mici pentru ca aceştia să capete diverse abilităţi pentru a le folosi în învăţarea scrisului de mână. Proiectul numit „Magia mâinilor și a minții” se va extinde şi va fi aplicat şi în alte oraşe ale Italiei.

150 de copii de la grădiniţă şi din clasa întâi au participat la ateliere organizate cu iluzionişti care le-au antrenat copiilor abilităţile motrice fine care să îi ajute la scris, relatează La Repubblica. Iniţiatoarea proiectului a declarat pentru presa din Italia: „Aceste ateliere le permit celor mici să facă exerciții de dexteritate cu cărți și mingi, care sunt utile și pentru coordonarea mână-ochi.”

„Am observat”, a explicat directoarea, „că elevii au din ce în ce mai multe dificultăți cu abilitățile manuale, mai ales când vine vorba de învățarea scrisului cursiv, care este din nou obligatoriu începând din septembrie.” „«Trucurile de magie»”, a mai adăugat aceasta, „sunt de fapt exerciții avansate de dexteritate manuală și coordonare vizuală. Experimentasem ceva similar la copiii cu dizabilități.”

Rezultatele au fost pe măsură: „Dar mai presus de toate, și acest lucru nu era de așteptat”, a precizat directoarea, „am obținut rezultate remarcabile. Prin manipularea unor obiecte reale precum hârtia, sfoara și mingile, elevii și-au antrenat percepția spațială și forța mâinilor, depășind bidimensionalitatea ecranelor digitale.”

Profesorii au monitorizat rezultatele proiectului, care a implicat cinci școli. „Pentru a evita să ne bazăm exclusiv pe percepția noastră, le-am oferit elevilor teste grafomotorii simple, cum ar fi reproducerea formelor geometrice, trasarea labirintului și exerciții de pre-scriere la începutul și sfârșitul programului, cu rezultate mai mult decât încurajatoare.”