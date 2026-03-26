Avertismentul Google: Computerele cuantice ar putea sparge sistemele criptate până în 2029

Computerele cuantice sunt o tehnologie aflată la început, cu un potențial uriaș, dar și cu obstacole semnificative în calea utilizării pe scară largă. sursa foto: Getty

Băncile, guvernele și furnizorii de tehnologie trebuie să fie pregătiți pentru hackeri dotați cu computere cuantice, capabile să spargă majoritatea sistemelor de criptare existente până în 2029, a avertizat Google, scrie The Guardian.

Computerele cuantice vor reprezenta „o amenințare semnificativă la adresa standardelor criptografice actuale” înainte de sfârșitul deceniului și a îndemnat alte companii să-i urmeze exemplul, precizează oficialii companiei, într-o postare pe blog.

„Criptarea utilizată în prezent pentru a vă păstra informațiile confidențiale și în siguranță ar putea fi ușor spartă de un computer cuantic de mare capacitate în anii următori”, precizează aceștia.

În prezent, computerele cuantice – care pot efectua rapid sarcini complexe – sunt o tehnologie aflată la început, cu un potențial uriaș, dar și cu obstacole semnificative în calea utilizării pe scară largă.

Google, Microsoft și universități din Marea Britanie și Statele Unite sunt în plin proces de construire a unor sisteme care valorifică fizica mecanicii cuantice pentru a efectua calcule matematice extrem de sofisticate.

Majoritatea acestor sisteme sunt extrem de dificil de construit, necesitând, de exemplu, cantități enorme de heliu pentru a răci sistemele cuantice la temperaturi apropiate de zero absolut sau săptămâni de lucru pentru alinierea laserelor. Cele care funcționează în acest moment sunt prea mici pentru a îndeplini sarcinile care entuziasmează cel mai mult comunitatea științifică.

Construirea unui computer cuantic foarte puternic – cu sute de mii sau chiar milioane de qubiți stabili (biți cuantici) – va necesita depășirea unor provocări fizice și tehnologice pentru a menține acești qubiți stabili, având în vedere natura inerent fragilă a sistemelor cuantice.

„Ne-am ajustat modelul de amenințare pentru a prioritiza migrarea către criptografia post-cuantică pentru serviciile de autentificare – o componentă importantă a securității online și a migrării semnăturilor digitale. Recomandăm ca și alte echipe de inginerie să facă același lucru”, declară Google.

Leonie Mueck, fost director de produs al Riverlane, un startup cuantic cu sediul la Cambridge, a preciat că declarația Google nu sugerează neapărat că va exista cu certitudine un computer cuantic funcțional capabil să spargă criptarea până în 2029.

De fapt, majoritatea estimărilor temporale pentru un computer cuantic relevant din punct de vedere criptografic – adică suficient de puternic pentru a sparge criptarea – variază între anii 2030 și 2050. Dar Mueck mai crede că perspectiva este suficient de apropiată încât guvernele se pregătesc deja pentru eventualitatea ca datele stocate conform standardelor actuale de criptare să fie expuse atunci când tehnologia va avansa suficient.

„Vedem deja în comunitatea de informații că, probabil de mai bine de un deceniu, se gândesc la această amenințare”, a spus Mueck.

Anul trecut, agenția de securitate cibernetică a Marii Britanii, National Cyber Security Centre, a îndemnat organizațiile să-și protejeze sistemele împotriva hackerilor cuantici până în 2035.

Calendarul propus de Google sugerează că echipele de inginerie din întreaga industrie tehnologică ar trebui să ia în considerare măsuri de protejare a datelor sensibile, migrând încă de acum către sisteme de criptare mai avansate. Anumite tipuri de atacuri bazate pe disponibilitatea viitoare a decriptării cuantice – „stochează acum, decriptează mai târziu” – ar putea fi deja utilizate la scară largă.

„Documentele de securitate națională din 1920 nu mai sunt relevante astăzi. Dar cele de acum 10 ani sunt mult mai relevante și nu ar trebui să ajungă pe mâini greșite în viitor. Trebuie să ai documente clasificate care sunt clasificate astăzi într-un mod în care un computer cuantic peste 10 ani nu va putea să le decripteze”, mai declară Mueck.