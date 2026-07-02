Bătălia pentru baclava: Turcia duce disputa culinară cu Grecia la UNESCO

1 minut de citit Publicat la 22:34 02 Iul 2026 Modificat la 22:38 02 Iul 2026

Turcia a decis să depună oficial dosarul prin care solicită înscrierea baclavalei în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO / foto: Getty Images

Rivalitatea culinară de lungă durată dintre Turcia și Grecia cu privire la originile baclavalei ajunge pe scena internațională. Ankara a depus o cerere oficială la UNESCO pentru recunoașterea acestui desert iconic, ca parte a patrimoniului său cultural național, scrie publicația Greek Reporter.

După mulți ani, Turcia a decis să depună oficial dosarul prin care solicită înscrierea baclavalei în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO sub denumirea simplă de „Baklava”.

O dispută veche de zece ani

Disputa dintre Turcia și Grecia privind originea baclavalei durează de zece ani și este una dintre cele mai cunoscute rivalități culinare din regiune.



Pe de-o parte, Grecia susține că originile acestei prăjituri datează dinaintea erei otomane, considerând-o o moștenire a Imperiului Bizantin și adesea numind-o pe plan internațional „baclavaua grecească”.

Pe de altă parte, Turcia susține că desertul modern a fost perfecționat în bucătăriile Imperiului Otoman, în special în timpul domniei sultanului Mehmed al II-lea (Mehmed Cuceritorul), unde a devenit un ingredient de bază al ceremoniilor de la palatele regale.

Acum, această mișcare reprezintă cea mai recentă escaladare a disputei.

Deși listele UNESCO sunt concepute pentru a proteja tradițiile vii, mai degrabă decât pentru a acorda drepturi exclusive de proprietate, miza simbolică este incredibil de mare.

Concret, decizia finală nu stabilește cine este „proprietarul” unui preparat, ci mai degrabă o recunoaștere, care are o puternică valoare simbolică. Ea poate contribui la promovarea turismului, la consolidarea imaginii internaționale a unei țări și la creșterea prestigiului său cultural.

Turcia susține că, odată cu noul demers, va obține această recunoaștere, mai ales după succesul înregistrat în 2013, când „Gaziantep Baklava”, specialitatea preparată în orașul Gaziantep din sud-estul țării, a devenit primul produs turcesc care a primit din partea Uniunii Europene statutul de Indicație Geografică Protejată (IGP).

Cererea, care solicită înscrierea oficială a desertului sub denumirea de „Baklava”, urmează să fie analizată la sfârșitul acestui an, la cea de- a 21-a sesiune a Comitetului Interguvernamental pentru Protejarea Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, care va avea loc la Xiamen, China.