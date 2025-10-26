BBC: Un zumzet neplăcut sau o creștere bruscă a locurilor de muncă? Cum arată viaţa lângă 199 de centre de date

Centru de date. Foto: Getty Images

Când traversezi comitatul Loudoun, Virginia, unul dintre primele lucruri pe care le observi este zumzetul — sunetul produs de cele 199 de centre de date care vâjâie în fundal. Puțini oameni au auzit de această parte discretă din nordul Virginiei, care, întâmplător, este și cel mai bogat comitat din SUA. Însă Loudoun a ajuns în atenția tuturor la începutul acestei săptămâni, când o pană masivă de curent la nivel global a Amazon a blocat totul. Totuşi, un reportaj BBC încearcă să afle dacă viaţa lângă aceste centre este doar un "zumzet neplăcut" sau o creştere burscă a locurilor de muncă.

Centrele de date — spații dedicate sistemelor informatice care contribuie la alimentarea internetului și a inteligenței artificiale — sunt esențiale pentru conectivitatea noastră globală. Însă, deși s-au dovedit a fi o afacere profitabilă, contribuind cu miliarde la economia locală, unii locuitori se tem că prețul este prea mare.

În Loudoun există aproximativ 200 de facilități care ocupă aproximativ 45 de milioane de metri pătrați, ceea ce a dat porecla de "Aleea Centrului de Date".

Centrele de date ocupă 3% din suprafața totală și generează 40% din bugetul acestuia.

La începutul acestui an, Emily Kasabian își plimba fiul nou-născut pe strada pitorească din cartierul ei din Virginia, când a văzut ceva care a oprit-o în loc: un indicator pentru un centru de date propus, care urma să fie construit chiar peste drum.

Acum doi ani, când Kasabian și-a cumpărat casa, a spus că a fost ușurată să fie departe de centrele de date care preluaseră controlul asupra altor părți ale districtului.

"Lipsa acestora în apropiere a fost motivul pentru care mulți dintre vecinii ei au ales să locuiască acolo", a adăugat ea.

"Niciodată nu m-am gândit că se va construi un centru de date vizavi de casa mea. Nu aș fi cumpărat casa asta dacă aș fi știut ce se întâmplă vizavi", a adăugat Kasabian.

Motivul pentru care ea și mulți alții se opun acestor facilități mari nu este doar aspectul lor copleșitor — un centru de date tipic poate avea 9.000 de metri pătrați, transformând străzi întregi în blocuri industriale uriașe — ci și efectele lor secundare.

Un centru de date masiv, de un albastru strălucitor, din beton și sticlă, se află la doar câțiva pași de casa lui Greg Pirio din comitatul Loudoun. Cu 13 ani în urmă, când și-a cumpărat locuința, acea bucată de pământ era plină de copaci verzi și păsări care ciripeau.

Astăzi, el resimte impactul centrului în timp real — cel care îl deranjează cel mai mult este poluarea fonică.

"Nu mai sunt păsări pe aici", a spus el, observând că zumzetul sau bâzâitul emis de centru sperie o mare parte dintre animalele sălbatice din zonă.

Pe lângă preocupările legate de zgomot, locuitorii din zonă și-au exprimat frustrarea față de creșterea facturilor la energie electrică. În ultimii cinci ani, costurile angro ale energiei electrice au crescut cu până la 267% în zonele din apropierea centrelor de date, conform unei investigații realizate de Bloomberg News.

Însă, deși majoritatea localnicilor cu care a vorbit BBC se opun centrelor de date, industria are mulți susținători puternici, inclusiv Donald Trump.

Centrele de date sunt esențiale pentru dezvoltarea industriei înfloritoare a inteligenței artificiale, un domeniu în care Trump a declarat că dorește ca Statele Unite să fie lideri. Administrația sa a anunțat că va "accelera autorizarea federală a infrastructurii centrelor de date" pentru a evoca "o epocă de aur pentru industria prelucrătoare și tehnologia americană".

Centrele pot avea impacturi majore și asupra economiilor locale și statale. Anual, industria centrelor de date creează aproximativ 74.000 de locuri de muncă, totalizând 5,5 miliarde de dolari în venituri din muncă pentru economia Virginiei, potrivit unui audit de stat.

Comitatul Loudoun a fost printre primii care au văzut potențialul, în urmă cu aproximativ un deceniu, și au început să dezvolte această nouă industrie.

Dezvoltatorii și-au dat seama că zona era locul perfect pentru centre de date — era plină de teren plat și ieftin.

Oficialii locali s-au alăturat și au început să ofere undă verde corporațiilor precum Amazon și Google pentru a-și construi facilitățile.

Zona mai avea un atu important în încercarea de a deveni un sediu al acestei industrii în plină expansiune: talentul potrivit.

"Virginia de Nord a fost cu adevărat în centrul creșterii internetului; acolo își avea sediul central AOL și, în mod firesc, aveau deja talentul, aveau oamenii acolo — pur și simplu a fost mai ușor să construiască (centrele de date) acolo", a declarat expertul în securitate cibernetică Thomas Hyslip.

De când industria a început să se dezvolte rapid la începutul acestui secol, reglementările privind centrele au fost limitate. Guvernatorul Virginiei, Glenn Youngkin, a respins la începutul acestui an o lege a statului care ar fi reglementat centrele de date.

Dan Diori, vicepreședinte pentru politici de stat la Data Center Coalition, un grup industrial, a declarat că "industria trebuie să facă o treabă mai bună în comunicarea avantajelor acestor centre și în ascultarea preocupărilor oamenilor". Totuși, el nu crede că este nevoie de mai multe reglementări.

"Centrele de date nu vor dispărea. Acestea sunt și vor continua să fie coloana vertebrală a economiei secolului XXI", a spus Diori.

Însă unii locuitori, precum Barbara Day, spun că oamenii nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între economie și calitatea vieții.

"Aceste centre de date se dezvoltă mai repede decât ne-am dat seama de implicațiile lor, iar apoi dăm înapoi pentru a le remedia", a spus ea.

Rapoartele de piață arată că, în august 2025, existau peste 1.100 de centre de date în SUA, iar aproape 400 erau în construcție.

Activiști precum Kasabian speră să reducă treptat aceste cifre, făcând lobby pe lângă legislativele statale și locale pentru a amâna sau opri proiectele.

"Acesta este un loc minunat și frumos în care să trăiești, dar dacă acest tip de dezvoltare continuă și i se permite să se extindă, erodează ceea ce face ca acest loc să fie special. Vom începe să vedem consecințele acestui lucru în curând, dacă nu începem să corectăm cursul într-un mod semnificativ", a spus ea.

Mama a doi copii știe că s-ar putea să nu câștige această bătălie, iar centrele de date ar putea apărea curând vizavi de idilicul ei cartier suburban, forțându-i familia să ia dificila decizie de a se muta.

"Întrebarea este: dacă vrem să rămânem, cum putem ști că, oriunde ne-am muta, nu se va întâmpla același lucru?", întreabă ea-