Bijuteriile furate de la Luvru anul trecut au fost reproduse și expuse într-o prezentare de la Săptămâna Modei de la Paris

Actriţa Teyana Taylor a purtat preţioasele bijuterii create de directorul de creaţie Schiaparelli pentru Săptămâna Modei de la Paris. Sursa foto: Hepta

Daniel Roseberry, directorul artistic al casei de modă Schiaparelli, a recreat bijuteriile furate de la muzeul Luvru pentru defilarea de modă de la Săptămâna Modei care are loc zilele acestea la Paris, în Franţa. Artista americană Teyana Taylor, câştigătoarea unui premiu la Globurile de Aur a fost cea care a purtat preţioasele bijuterii.

Prezentarea haute couture a casei de modă Schiaparelli , intitulată „The Agony and the Ecstasy”, a avut loc luni seară la Paris şi a impresionat ca de fiecare dată prin ţinutele şi accesoriile extravagante.

Actriţa Teyana Taylor a sosit la prezentarea de modă purtând bijuterii furate de la Luvru, reproduse pentru această ocazie de directorul de creaţie de la Schiaparelli.

Artista a purtat o tiară și o broșă din argint, cristale și perle inspirate de faimoasele bijuterii ale Împărătesei Eugenie, relatează publicaţia Gente. Acestea sunt piesele pe care Roseberry a vrut să le recreeze pentru Săptămâna Modei de la Paris. Jaful de la Luvru l-a șocat atât de mult, încât l-a inspirat chiar și din punct de vedere artistic. Aflând de jaful care a şocat lumea întreagă, designerul-șef al lui Schiaparelli s-a întrebat: „De ce să nu le recreăm?” Și astfel acesta a realizat o reinterpretare unică şi spectaculoasă a bijuteriilor coroanei franceze în stilul lui Daniel Roseberry, care a devenit imediat virală.

Roseberry a vrut să recreeze tiara pe care Gabriel Lemonnier o crease pentru Împărătesa Eugenie în 1852, care, în versiunea sa originală, era compusă din 2.000 de diamante și 212 perle. Apoi, un accesoriu de curea masiv, care a aparținut tot împărătesei Eugenie, și, în final, o broșă realizată de bijutierul François Kramer între 1855 și 1864 și compusă din 2.438 de diamante.

Pentru a pune în valoare bijuteriile, Teyana Taylor a purtat o rochie neagră transparentă din dantelă și un palton lung complet negru, aparent „simplu”.

Ţinuta, care nu a trecut neobservată, a povestit astfel unul dintre cele mai semnificative evenimente actuale din Franța, care a vut loc în 2025, adică jaful de la muzeul Luvru.