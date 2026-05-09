Boomul turistic din Antarctica, e o amenințare pentru ecosistem: „Poți lăsa o urmă de pas și e acolo și peste 50 de ani”

sursa foto: Getty

Alimentat parțial de teama că peisajele înghețate ale Antarcticii ar putea să se topească ireversibil din cauza schimbărilor climatice, turismul spre capătul lumii este în plină expansiune. Iar experții avertizează că odată cu creșterea numărului de vizitatori crește și riscul de contaminare, îmbolnăvire și alte pagube aduse continentului, scrie AP.

Deși numărul turiștilor este încă mic – în parte din cauza costurilor ridicate și a timpului necesar – creșterea este atât de rapidă încât oamenii de știință și ecologiștii trag semnale de alarmă.

Un focar letal de hantavirus la bordul unei nave olandeze aflate într-o croazieră polară de mai multe săptămâni a atras atenția asupra acestui trend turistic în plină ascensiune.

Cele mai multe expediții se îndreaptă spre Peninsula Antarctică, unul dintre locurile care se încălzesc cel mai rapid de pe planetă. Între 2002 și 2020, aproximativ 149 de miliarde de tone metrice de gheață antarctică s-au topit anual, conform NASA.

Un traseu frecvent este călătoria spre sud din Argentina către Antarctica, urmată de întoarcerea spre nord de-a lungul coastei Africii – același traseu urmat de nava de croazieră MV Hondius.

„Locurile pe care le vei vedea în Antarctica sunt unice și imposibil de replicat oriunde altundeva pe planetă – balenele, focile, pinguinii, aisbergurile – totul este cu adevărat spectaculos și lasă o impresie uriașă asupra oamenilor”, a declarat Claire Christian, directoarea executivă a organizației ecologiste Antarctic and Southern Ocean Coalition.

Creștere explozivă a călătoriilor spre continentul sudic

În 2024, peste 80.000 de turiști au pus piciorul pe vastul continent acoperit de gheață, iar alți 36.000 l-au privit de la bordul navelor, conform datelor colectate de Asociația Internațională a Operatorilor de Turism din Antarctica (IAATO).

Uniunea Internațională a Oamenilor de Știință Îngrijorați estimează că turismul în Antarctica a crescut de zece ori în ultimii 30 de ani.

Acest număr ar putea crește și mai mult în următorul deceniu, pe măsură ce costurile scad odată cu lansarea unor nave cu corpuri rezistente la gheață și cu avansurile tehnologice, a declarat Hanne Nielsen, lector universitar specializat în dreptul Antarcticii la Universitatea din Tasmania. Colegii ei de la universitate estimează că cifra anuală ar putea să se tripleze sau să se cvadrupleze, depășind 400.000 de vizite în acel interval.

Unii turiști vin în Antarctica pentru „turism de ultimă șansă”, știind că peisajul aici se schimbă rapid, a spus Nielsen.

Riscuri de contaminare

Autoritățile nu au indicat nicio dovadă de contaminare de la MV Hondius.

Cu toate acestea, stoluri de păsări migratoare au adus gripa aviară din America de Sud în Antarctica în ultimii ani, conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC).

Acest focar a determinat IAATO și alte organizații să înăsprească regulile privind conduita și igiena turiștilor, pentru a proteja vizitatorii de contaminare. Pentru a proteja ecosistemul fragil de specii invazive, mari și microscopice, vizitatorilor li se cere să stea departe de animale și să nu atingă solul cu altceva decât tălpile picioarelor.

„Există reguli pe care oamenii sunt obligați să le respecte când se îndreaptă spre sud”, a spus Nielsen, descriindu-și cele cinci călătorii în calitate de fostă ghidă. Echipajele și pasagerii folosesc aspiratoare, dezinfectanți și perii pentru a curăța încălțămintea și echipamentul de insecte, pene, semințe și murdăria purtătoare de microbi.

„Între limba și șireturile bocancilor poți găsi o mulțime de lucruri”, explică ea.

Navele de croazieră au fost lovite de focare de boli precum norovirusul, care se poate răspândi rapid în spațiile strâmte ale unei nave. În 2020, un focar de COVID-19 pe Diamond Princess a transformat nava de croazieră într-un incubator pentru virusul pe atunci misterios.

Hantavirusul se răspândește de obicei prin inhalarea dejecțiilor contaminate de rozătoare.

Croaziera cu escale pe insule a navei Hondius

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat marți că MV Hondius a plecat din Ushuaia, Argentina, pe 1 aprilie și a vizitat Antarctica și mai multe insule izolate.

OMS investighează posibilitatea transmiterii interumane la bordul navei de croazieră, a declarat dr. Maria Van Kerkhove, directoarea OMS pentru pregătirea în caz de epidemii și pandemii. Oficialii suspectează că prima persoană infectată a contractat probabil virusul înainte de îmbarcare, a spus ea, adăugând că au fost informați că nu există șobolani la bord.

Antarctica este guvernată de Tratatul Antarctic, care în 1959 a consacrat teritoriul drept o rezervație științifică folosită exclusiv în scopuri pașnice. O serie de reguli ulterioare „au ca scop să asigure că toate vizitele, indiferent de locație, nu au un impact negativ asupra mediului antarctic sau asupra valorilor sale științifice și estetice”, conform secretariatului tratatului.

Companiile și inițiativele științifice respectă în mod voluntar ghidurile de biosecuritate și depun evaluări de impact asupra mediului pentru operațiunile din Antarctica.

Tratatul a fost redactat când numărul turiștilor era mult mai mic, a spus Christian.

„Activitatea trebuie reglementată corespunzător, așa cum s-ar face cu oricare dintre siturile ecologice sensibile și prețioase ale lumii”, a declarat Christian din Hiroshima, Japonia, unde se pregătea pentru o reuniune consultativă a Tratatului Antarctic. Acolo se va alătura apelurilor pentru întărirea protecțiilor pentru pinguinii, balenele, păsările marine, focile și krillul din Antarctica – creaturi minuscule aflate la baza lanțului alimentar.

Deocamdată, atracția frontierei înghețate continuă să atragă vizitatori.

„Poți lăsa o urmă de pas în Antarctica, iar ea va fi acolo și peste 50 de ani”, a spus Christian.