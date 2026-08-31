Bulgaria, îngrijorată de închiderea a două linii de cale ferată din România și Serbia. S-au cerut explicații de la Radu Miruță

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Bulgaria este îngrijorată de decizia Serbiei și României de a închide mai multe linii de cale ferată pentru reparații, deoarece vor afecta serios transportul de marfă. Ministrul interimar al Transporturilor din România și cel din Serbia, Radu Miruță și Aleksandra Sofronijevic, au avut o discuție cu ministrul bulgar, Gherghi Peev, care a spus că „este necesar ca activitățile de reparații să fie coordonate astfel încât să se asigure o continuitate maximă a traficului internațional”, scrie publicația Mediapool.

Bulgaia este îngrijorată de faptul că „închiderea simultană a ambelor rute va afecta serios fluxurile de marfă dintre Europa Centrală, Balcani și Turcia”.

Serbia intenționează să închidă tronsonul feroviar Niš - Dimitrovgrad timp de aproximativ 200 de zile, începând din septembrie 2026. În România, este planificată o întrerupere completă a traficului pe ruta Giurgiu Nord - Ruse din aprilie până în decembrie 2027.

Transportatorii feroviari bulgari și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la consecințele restricțiilor planificate și la necesitatea de a găsi alternative funcționale.

„Este de importanță strategică pentru Bulgaria să mențină conectivitatea feroviară cu Serbia și România. Este necesar ca activitățile de reparații să fie coordonate astfel încât să se asigure o continuitate maximă a traficului internațional”, a spus Peev.

Ca o posibilă soluție, Peev a propus stabilirea preliminară a intervalelor orare pentru trenurile de marfă, ceea ce ar evita o întrerupere completă a traficului.

Cele trei părți au convenit să continue discuțiile la nivelul conducerilor companiilor de infrastructură feroviară. Se vor discuta soluții operaționale specifice pentru coordonarea reparațiilor și utilizarea capacității disponibile, astfel încât să se minimizeze consecințele negative asupra traficului feroviar de frontieră.