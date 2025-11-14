Carrefour şi-ar putea vinde magazinele din Polonia, după ce a anunţat aceeaşi decizie şi în România

Publicaţia franceză La Lettre anunţa că JP Morgan a început să caute cumpărători pentru portofoliul din Polonia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Planul de restructurare al Carrefour ar putea include vânzarea operaţiunilor sale din Polonia, după ieşirea de pe piaţa din Italia şi potenţiala vânzare a subsidiarei din Argentina, a anunţat publicaţia poloneză Warsaw Business Journal, scrie Agerpres. Anunţul vine după ce, la final de octombrie, a anunţat aceleaşi planuri şi pentru România.

Cel mai mare retailer european are în prezent 783 de magazine în Polonia dar, susţine Mariusz Wozniakowski de la Universitatea din Lodz, "subsidiara sa locală este afectată atât de presiunile interne financiare, cât şi de concurenţa puternică din partea lanţurilor de magazine cu preţ redus".



Publicaţia franceză La Lettre anunţa că JP Morgan a început să caute cumpărători pentru portofoliul din Polonia. În timp ce pare probabilă împărţirea magazinelor în rândul jucătorilor existenţi, site-ul wiadomoscihandlowe.pl atrage atenţia asupra interesului grupului ucrainean Fozzy, al cărui lanţ de magazine Silpo intenţiona de mult timp să intre în Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală şi de Est.



Între timp, subsidiara Carrefour din România, care are 458 de magazine în 113 oraşe, ar putea fi vândută grupului polonez Zabka (proprietarul brandului Froo). Zabka Group, care deja operează 122 magazine de proximitate Froo în Romania, este anunţat ca potenţial licitator, dar a refuzat să confirme negocierile, spunând doar că va continua să evalueze oportunităţile de achiziţii.

Economistul Cristian Păun consideră că decizia Carrefour de a vinde magazinele din România are legătură cu valul de taxe din ultimele luni și cu reglementările tot mai greu de suportat pentru mediul de afaceri.