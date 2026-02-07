Ce a făcut un bătrân de 80 de ani cu banii câștigați la loto. A primit peste 16 ani de închisoare

Aproape toți banii au fost donați sau oferiți altora. / FOTO: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 80 de ani, care a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la loto în urmă cu mai bine de un deceniu, a fost condamnat la peste 16 ani de închisoare după ce a construit un vast imperiu al drogurilor, evaluat la până la 288 de milioane de lire, scrie The Times.

John Eric Spiby a coordonat o rețea de producție și distribuție de droguri care opera dintr-o zonă rurală aparent liniștită din Wigan, Greater Manchester. Între 2020 și 2022, acesta a fost implicat în introducerea pe piață a milioane de pastile de etizolam, vândute ilegal sub formă de diazepam, cunoscut și ca Valium.

Diazepamul este un medicament utilizat legal pentru calmarea sistemului nervos, fiind prescris în cazuri de anxietate, spasme musculare, epilepsie sau sevraj alcoolic. În cazul de față, comprimatele contrafăcute ajungeau pe stradă, punând în pericol viața consumatorilor.

Sentința finală: 16 ani și șase luni de închisoare

Potrivit procurorilor, Spiby nu s-a limitat la finanțarea operațiunii, ci a pus la dispoziție proprietăți, a ajutat la amenajarea spațiilor și a achiziționat utilaje în valoare de mii de lire pentru fabricarea drogurilor. Deși a susținut că nu știa nimic despre activitatea ilegală, instanța l-a găsit vinovat de conspirație pentru producerea și distribuirea de droguri din clasa C.

În plus, el a fost condamnat și pentru deținere ilegală de arme de foc, muniție, precum și pentru obstrucționarea justiției. Sentința finală: 16 ani și șase luni de închisoare.

La pronunțarea pedepsei, judecătorul Nicholas Clarke a subliniat că, în ciuda câștigului la loto, Spiby „a ales să continue o viață infracțională mult dincolo de vârsta la care majoritatea oamenilor sunt deja la pensie”.

Activitatea era mascată printr-o firmă-paravan

În dosar au mai fost condamnați alți trei membri ai rețelei: fiul său, John Colin Spiby (37 de ani), Lee Drury (45 de ani) și Callum Dorian (35 de ani). Fiul lui Spiby era implicat direct în activitățile de producție, în timp ce Dorian facilita legături în lumea interlopă, folosind platforma criptată EncroChat, desființată ulterior de autorități, o operațiune care a dus la mii de arestări în Marea Britanie și în alte țări.

Anchetatorii au arătat că primele pastile au fost fabricate într-o clădire anexă a fermei lui Spiby, în zona Astley, iar ulterior rețeaua s-a extins într-un al doilea laborator, o hală industrială din Salford. Activitatea era mascată printr-o firmă-paravan, Nutra Inc, administrată de Drury.

Într-un singur transport, poliția a descoperit peste 2,5 milioane de comprimate ascunse în cutii, cu o valoare de aproximativ 7 milioane de lire la nivel angro și până la 67 de milioane de lire pe piața stradală. Pastilele erau vândute cu aproximativ 65 de pence bucata.

Consumul pastilelor, „un joc extrem de periculos, comparabil cu ruleta rusească”

Procurorii au avertizat că disponibilitatea crescută a acestor substanțe a fost asociată cu o creștere a numărului de decese cauzate de droguri, în special în zona Bury New Road. Experții au descris consumul acestor pastile drept „un joc extrem de periculos, comparabil cu ruleta rusească”.

Rețeaua a fost destructurată pe 2 aprilie 2022, când un transport major de droguri urma să fie livrat la un hotel din Manchester. Vehiculul folosit pentru livrare a fost interceptat de poliție înainte ca marfa să ajungă la destinație.

Instanța i-a condamnat pe Lee Drury și pe John Colin Spiby la câte nouă ani și nouă luni de închisoare, în timp ce liderul grupării, John Eric Spiby, a primit cea mai dură pedeapsă.